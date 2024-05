Prinzessin Kate meldet sich seit ihrer Krebsdiagnose nur noch selten öffentlich zu Wort. Nun gab sie gemeinsam mit Ehemann Prinz William ein Statement.

Prinzessin Kate (42) hat einmal mehr ein Lebenszeichen gegeben. Die Ehefrau von Prinz William (41), die sich derzeit einer Krebsbehandlung unterzieht und mit ihren öffentlichen Aufgaben pausiert, hat sich am Wochenende auf Instagram zu Wort gemeldet.

Gemeinsam mit William veröffentlichte sie ein kurzes Statement zum Absturz einer kleinen Militärmaschine nahe einem Standort der königlichen Luftwaffe RAF in der Grafschaft Lincolnshire. Dabei war der Pilot ums Leben gekommen.

"Es war sehr traurig, heute Nachmittag von den Nachrichten aus RAF Coningsby zu erfahren", schrieben der Prinz und die Prinzessin von Wales auf X. "Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen des Piloten, dem Battle of Britain Memorial Flight und der weiteren RAF-Familie", heißt es weiter. Unterzeichnet wurde das kurze Statement von "W & C" – für William und Catherine.

Incredibly sad to hear of the news this afternoon from RAF Coningsby. Our thoughts this evening are with the pilot’s loved ones, the Battle of Britain Memorial Flight, and the wider RAF family. W & C

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 25, 2024