Stars Prinzessin von Wales: Möglicher Balkon-Auftritt bei „Trooping the Colour“-Militärparade

Catherine Princess of Wales - Kate Middleton - November 2023 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.05.2024, 18:00 Uhr

Catherine, die Prinzessin von Wales, soll Berichten zufolge einen Auftritt in der Öffentlichkeit „erwägen“, nachdem sie ihre Krebsdiagnose erstmals öffentlich machte. Das 42-jährige Mitglied des britischen Königshauses hatte im März bekanntgegeben, dass sie sich einer vorbeugenden Chemotherapie unterzieht, um eine nicht näher bekannte Form der Krankheit zu behandeln.

Seitdem hatte die Prinzessin nicht mehr an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen, doch ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Catherine nach der „Trooping the Colour“-Zeremonie im Juni auf dem Balkon des Buckingham Palace auftreten könnte. Die ‚The Mirror‘-Zeitung berichtet: „Kate … erwägt offenbar, nach der „Trooping the Colour“-Zeremonie auf dem Balkon des Buckingham Palace zu erscheinen, wenn es ihr gut genug dafür gehen sollte.“ Der Bericht kommt, nachdem ein Vertreter des Kensington Palace bestätigte, dass die Prinzessin nicht an der „Colonel’s Review“-Zeremonie, der offiziellen Generalprobe der Veranstaltung am 8. Juni, teilnehmen würde. Ein möglicher Auftritt bei der „Trooping the Colour“-Parade eine Woche später am 15. Juni wurde aber nicht ausgeschlossen. „Trooping the Colour“ wird jährlich zur Feier des Geburtstags des britischen Monarchen abgehalten und findet in London statt. König Charles III., der aktuell ebenfalls gegen Krebs kämpft, wird an der Militärparade teilnehmen, wobei er die Soldaten voraussichtlich aber nicht zu Pferd, sondern von einer Kutsche aus inspizieren wird.