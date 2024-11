Stars Prinzessin von Wales: Sie plant ihr ,Together at Christmas‘-Weihnachtskonzert

Catherine Princess Of Wales - Southport - Danny Lawson - WPA Pool - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.11.2024, 14:00 Uhr

Das jährliche Weihnachtskonzert von Catherine, der Prinzessin von Wales, steht unter dem Motto, wie sehr die Menschen „einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten“.

Die 42-jährige Prinzessin, die nach einer Operation und einer darauffolgenden vorbeugenden Chemotherapie am Anfang des Jahres allmählich ins öffentliche Leben zurückkehrt, wird am 6. Dezember in der Londoner Westminster Abbey ihr festliches ,Together at Christmas‘-Event abhalten.

In diesem Jahr wird sich der Gottesdienst um die „Bedeutung von Liebe und Empathie“ drehen. Die Liste der eingeladenen Gäste soll „Personen aus ganz Großbritannien in den Mittelpunkt rücken, die Liebe, Freundlichkeit und Empathie gegenüber anderen in ihren Gemeinden gezeigt haben“. Ein Sprecher des Kensington Palace verkündete in einem Statement: „Der Gottesdienst in diesem Jahr bietet einen Moment, um über die Bedeutung von Liebe und Empathie nachzudenken und darüber, wie sehr wir einander brauchen, besonders in den schwierigsten Zeiten unseres Lebens. Der Gottesdienst wird Personen aus ganz Großbritannien in den Mittelpunkt rücken, die Liebe, Freundlichkeit und Empathie gegenüber anderen in ihren Gemeinden zeigten.“ Rund 1.600 Menschen werden an dem weihnachtlichen Gottesdienst teilnehmen, darunter Mitglieder der königlichen Familie, während auch andere Gäste von verschiedenen Wohltätigkeitsorganisationen und Lord Lieutenants nominiert werden. ,Together at Christmas‘ wird am Heiligabend (24. Dezember) als Teil eines Sonderprogramms auf ITV1 und ITVX ausgestrahlt.