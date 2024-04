Er hielt sich stets im Hintergrund Prof. Dr. Joachim Sauer wird 75: Der Mann hinter Angela Merkel

Angela Merkel und Prof. Dr. Joachim Sauer lieben Richard Wagner und die Bayreuther Festspiele, die sie fast jedes Jahr gemeinsam besuchen. (ln/spot)

SpotOn News | 19.04.2024, 07:15 Uhr

Prof. Dr. Joachim Sauer führt ein Leben im Rampenlicht der Wissenschaft, fernab des politischen Rummels seiner Frau, Altkanzlerin Angela Merkel. Am 19. April feiert er seinen 75. Geburtstag.

Er ist eine geheimnisvolle Person. Ein Mann wie ein äußerst karg beschriebenes Blatt im Unterhaltungsland Deutschland. Das Einzige, was der breiten Öffentlichkeit zuverlässig über diesen Mann bekannt ist: Er ist Professor für Physikalische und Theoretische Chemie und seit 1998 mit der Altkanzlerin Angela Merkel (69) verheiratet, die mal als mächtigste Frau der Welt galt. Ferner ist es eine offizielle Tatsache, dass dieser Joachim Sauer am 19. April 75 Jahre alt wird.

Eine feste Größe der Wissenschaft

Ganz anders schaut es in seinem beruflichen Umfeld aus: Im überschaubaren Zirkel der naturwissenschaftlichen Elite ist Joachim Sauer eine Berühmtheit. Er ist ein international erfolgreicher Quantenchemiker und war viele Jahre als Professor an der Berliner Humboldt-Universität tätig.

Die Nationale Akademie der Wissenschaften, Leopoldina, deren Mitglied er seit 2007 ist, nennt seinen Forschungsschwerpunkt: Quantenchemie großer chemischer Systeme, was die "Süddeutsche Zeitung" (SZ) so übersetzt: "Er beschäftigt sich mit Zeolithen, Siliziumoxiden. Der Laie würde sagen, Sand. Aber der Laie sieht im Sand auch nur die Körner. Joachim Sauer sieht Moleküle, die sich zu unregelmäßigen Gittern verbunden haben. Es gibt in ihnen Hohlräume wie in einem Schwamm, in die kann man etwas hineinbauen. Einen Katalysator zum Beispiel, einen Stoff, der eine chemische Reaktion beschleunigt, die Aufspaltung von Erdöl etwa."

Solche Dinge sowie weitergehende wissenschaftliche Details gibt Prof. Dr. Joachim Sauer von sich preis, sonst prinzipiell wenig bis nichts.

Er lernte Angela Merkel vor 40 Jahren kennen

Angela Merkel, geb. Kasner, und Joachim Sauer haben sich 1984 an der Akademie der Wissenschaften in Berlin-Adlershof kennengelernt. Am 30. Dezember 1998 wurde geheiratet, für beide ist es die zweite Ehe.

Zu diesem Zeitpunkt ist Angela Merkel Generalsekretärin der CDU und ihr Mann ordentlicher Professor an der Humboldt-Universität. Beide behalten ihre Nachnamen, sieben Jahre später ist sie die erste Kanzlerin der Bundesrepublik. Zu ihrer Amtseinführung kommt er nicht in den Bundestag, er hat dringende Termine an der Universität.

Merkel gibt nur sehr spärlich Auskünfte über Joachim Sauer: Er sei "ein prima Kerl", sie möge sein Selbstbewusstsein, seine Ruhe und Distanz zu vielen Dingen, trotzdem sei er "ein fröhlicher Mensch". Die Gespräche mit ihm seien für sie "fast lebenswichtig". Angeblich soll er seiner Frau eine komplette Sammlung der Louis-de-Funès-Filme geschenkt haben – damit sie als Kanzlerin die Franzosen besser verstehe.

"Ich bin keine Hausfrau. Und er ist kein Hausmann"

Ihr Mann sei ein "wirklich guter Ratgeber", der wichtigste überhaupt, sagen politische Insider. Im Magazin "Bunte" hat Merkel kurz über ihre Ehe gesprochen: Sie sei für das Frühstück zuständig, er schalte meist die Waschmaschine an, aber: "Ich bin keine Hausfrau. Und er ist kein Hausmann."

Von ihm sind zu diesem Thema nur zwei Sätze zu hören: "Meine Person steht in keinem Verhältnis zu der politischen Arbeit von Angela Merkel. Deshalb bin ich für die Öffentlichkeit auch nicht interessant." Als eine Tischdame bei einem Empfang von ihm wissen will, ob er an der Freien oder an der Humboldt-Universität arbeite, antwortet er nur mit: "Ja."

Als "First Husband" ist Joachim Sauer für die Öffentlichkeit ein Phantom, besser gesagt: ein Phantom der Oper, denn er hat seiner Frau die Oper nähergebracht. Seine Liebe zu Wagner ist genauso offensichtlich wie die zur Natur, wie die Ski-Langlauf- und Wanderurlaube des Ehepaars in Südtirol bezeugen.

Und wie wird der Professor seinen 75. Geburtstag feiern? Mit seiner Frau und der Familie auf dem Ferienanwesen in der Uckermark? Mit selbstgebackenem Kuchen und Angela Merkels berühmter Kartoffelsuppe? Nix Genaues weiß man nicht. Ist ja auch wirklich Privatsache!