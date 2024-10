Jüngster Teilnehmer „Promi Big Brother“: TikTok-Star Sinan Movez muss gehen

Sinan Movez folgen weit über zwei Millionen Menschen auf TikTok. (lau/spot)

SpotOn News | 15.10.2024, 23:21 Uhr

Die Zeit von TikTok-Star Sinan Movez im "Promi Big Brother"-Container ist vorbei. In der Show vom Dienstagabend muss der 19-Jährige ausziehen.

Die Reality-Show "Promi Big Brother" geht langsam, aber sicher in ihre heiße Phase über. Erst am gestrigen Montag (14. Oktober) mussten zwei Teilnehmer den Container verlassen. Für Verena Kerth (43) und Promi-Reporterin Bea Peters war Endstation. Gleich in der nächsten Folge der Show, die am Dienstagabend in Sat.1 (auch auf Joyn) zu sehen war, erwischte es den nächsten Promi: TikTok-Star Sinan Movez (19), der in dem sozialen Netzwerk auf 2,6 Milliarden Follower kommt, wird von den Zuschauern herausgewählt.

Kuriose Gründe für die Nominierung

Dass eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer gehen muss, gaben die Moderatoren Marlene Lufen (53) und Jochen Schropp (45) gleich am Anfang der Dienstags-Show von "Promi Big Brother" bekannt. Klar war auch, dass nur die Frauen dieses Mal nominieren dürfen. Als es dazu schließlich kommt, kristallisieren sich schnell einige Favoriten heraus.

Gleich mehrere der Teilnehmerinnen geben an, mit dem ehemaligen "Balko"-Darsteller Jochen Horst (63) noch nicht sonderlich viele Interaktionen oder Gesprächen geteilt zu haben. "Man wird irgendwie nicht so warm", findet etwa Mike Heiters (32) Partnerin Leyla Lahouar (28).

Elena Miras (32) setzt hingegen den später herausgewählten Sinan auf die Nominierungsliste. Begründung? "Er hat Lügen über mich verbreitet." Mimi Fiedler (49) entscheidet sich indes für den TikTok-Star, "einfach weil er der jüngste ist" und Ex-"Big Brother"-Siegerin Alida Kurras (47) nominiert den 19-Jährigen, "weil es nicht so matcht zwischen uns, wie ich mir das vorgestellt hatte".

Sinan Movez beschreibt seine Erfahrungen im Container

Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner (28) landet derweil auf der gefürchteten Exit-Liste, weil sie zuvor im Schaukelpferd-Spiel gegen Reality-TV-Darstellerin und Model Cecilia Asoro (28) unterlegen ist. Als schließlich am Ende der Dienstagabend-Show die Verkündung der Ergebnisse ansteht, gibt es für Sarah am schnellsten Entwarnung.

Die Entscheidung darüber, wer den Container verlassen muss, fällt also zwischen dem jüngsten Teilnehmer und Senior Jochen – mit dem eingangs erwähnten Ergebnis.

Moderatorin Lufen befragt den Ausgeschiedenen im Anschluss noch zu seinen Erlebnissen bei "Promi Big Brother". "Ich hatte noch nie so eine harte Zeit", erklärt der zu den zurückliegenden Tagen. Gleichzeitig wäre er allerdings auch "gern noch geblieben".

In einem ausführlicheren Interview spricht Sinan dann von "einer crazy Erfahrung", die er in der Reality-Show gehabt habe. "Ich glaube, ich hatte noch nie so viele Emotionsausbrüche in einer Woche wie hier", verrät er.