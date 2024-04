Stars Purple Disco Machine: Absage an Taylor Swift

Der DJ und Produzent hatte keine Lust auf eine Zusammenarbeit mit dem Megastar.

Purple Disco Machine lehnte eine Zusammenarbeit mit Taylor Swift ab.

Der Dresdner Musikproduzent und DJ hatte vor kurzem eine Chance, die die meisten seiner Kollegen sicherlich ohne zu zögern angenommen hätten: eine gemeinsame Single mit Popikone Taylor Swift. Doch zur Überraschung vieler erteilte der 43-Jährige der ‚Shake It Off‘-Interpretin eine Absage. Während eines Auftritts in der Talksendung ‚Riverboat‘ erklärte Purple Disco Machine jetzt seine Entscheidung. „Ich bin kein Swiftie“, gab er preis. „Ich habe absolut nichts gegen ihre Musik. Aber das war zu weit weg von dem, was ich mache. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir beide da irgendetwas zusammen schaffen können.“

Dem Grammy-Gewinner sei es wichtig seinen eigenen Stil nicht zu untergraben, auch wenn er auf diese Weise eine hochkarätige Zusammenarbeit habe absagen müssen. Dass Purple Disco Machine und Taylor Swift irgendwann doch noch gemeinsam im Tonstudio landen, hält der Producer derweil für nicht gänzlich unmöglich. „Die Chance wird auch noch mal kommen“, ist er sich sicher. Sobald Taylor bereit sei, musikalisch in eine andere Richtung zu gehen, könne sie demnach gerne wieder auf ihn zukommen.