Flavor Flav feiert in Deutschland Taylor Swift: Im Hamburger Regen begrüßt sie einen prominenten Fan

Taylor Swift freut sich über prominente Unterstützung bei ihren Konzerten. (hub/spot)

SpotOn News | 24.07.2024, 06:25 Uhr

Zahlreiche Prominente haben bei der "Eras Tour" schon mit Taylor Swift gefeiert. Auch in Hamburg durfte die Sängerin einen berühmten Kollegen begrüßen.

Flavor Flav (65) scheint ein großer Fan von Taylor Swift (34) zu sein. Der Public-Enemy-Star hat offenbar extra einen Abstecher nach Hamburg gemacht, um eine weitere Show der "Eras Tour" zu besuchen. Laut "Just Jared" ist der US-Rapper für die Olympischen Spiele in Paris nach Europa gekommen und hat es sich nicht nehmen lassen, zuvor noch Taylor Swift zu sehen.

Bei dem Konzert im Hamburger Regen soll er in einer VIP-Box mitgefeiert haben. Am Ende der Show gab es für die Hip-Hop-Legende dann noch eine extra Begrüßung von Taylor Swift. In einem Clip, der auf X geteilt wurde, sieht man den Musiker bei Swifts Auftritt, wie er stolz ein "King Swiftie"-Schild in den Händen hält. In seinen Instagram-Storys zeigt Flavor Flav ebenfalls Ausschnitte von der Show, auf denen zu sehen ist, wie Taylor Swift in Hamburg auf der Bühne steht.

Viele Promis kommen zu Taylor Swifts Konzerten

Es ist nicht der erste prominente Besuch bei Taylor Swifts Deutschlandkonzerten. Sie spielte am 17., 18. und 19. Juli in Gelsenkirchen, im Publikum war unter anderem ihr Freund, NFL-Star Travis Kelce (34), und auch Hollywoodstar Anne Hathaway (41) wurde bei einem der Konzerte gesichtet.

Zu den Auftritten der "Eras Tour" kommen immer wieder große Stars in die Arenen weltweit. Gesichtet wurden bei Taylor-Swift-Konzerten beispielsweise bereits Selena Gomez (31), Julia Roberts (56), Cara Delevingne (31), Blake Lively (36), Ryan Reynolds (47), Prinz William (42) und viele mehr.

Nach Hamburg kommt München

Im Rahmen ihrer "The Eras Tour" gibt Taylor Swift am heutigen 24. Juli noch eine weitere Show in Hamburg. Die vorerst letzten Deutschlandkonzerte spielt sie am 27. und 28. Juli in München. In Europa stehen danach im August noch Warschau, Wien und London auf dem Programm. Die letzte geplante Show – die 152. der Tour – ist am 8. Dezember in Vancouver.