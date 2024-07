In "Deadpool & Wolverine" dabei? Superhelden-Cameo von Taylor Swift? Ryan Reynolds streut neue Gerüchte

Spielt Taylor Swift in Ryan Reynolds' neuem Film mit? (noe/spot)

SpotOn News | 03.07.2024, 14:32 Uhr

Erwartet Fans ein überraschender Auftritt von Taylor Swift in dem kommenden Marvel-Film "Deadpool & Wolverine"? Mit einem neuen Hinweis auf Instagram scheint Hauptdarsteller Ryan Reynolds dieses Gerücht zu schüren.

Hollywood-Star Ryan Reynolds (47) hat mit einem Instagram-Post die Gerüchteküche um einen möglichen Cameo-Auftritt von Taylor Swift (34) im Kinofilm "Deadpool & Wolverine" angeheizt.

Anspielung auf Swifts Album "Evermore"

Das Foto, das Reynolds in einer Instagram-Story postete, scheint auf den ersten Blick ein gewöhnliches Bild seines Superhelden "Deadpool" zu sein. Man sieht ihn in einem vernebelten Wald stehen, er kehrt der Kamera seinen Rücken zu. Taylor-Swift-Fans erkennen darin jedoch viel mehr: Der Schnappschuss sieht dem Albumcover von "Evermore", dem im Jahr 2020 erschienenen Album von Taylor Swift, zum Verwechseln ähnlich. Auf diesem ist die Sängerin von hinten inmitten eines entlaubten und vernebelten Waldes zu sehen. Als sei das Foto nicht schon Anspielung genug, ist spätestens die Wahl des Songs, mit dem Reynolds die Story unterlegte, ein eindeutiger Hinweis. Es handelt sich um das Lied "Evermore" aus dem gleichnamigen Album.

Nicht der erste Hinweis

Fans spekulieren schon seit Jahren über einen möglichen Auftritt von Taylor Swift in dem Marvel-Film, der Ende Juli dieses Jahres erscheinen wird. Tatsächlich gab es bereits einige Hinweise, die darauf hindeuten.

Im Oktober 2023 wurden Reynolds und Hugh Jackman (55), der in dem Film erneut die Rolle von Wolverine verkörpern wird, an der Seite des Regisseurs Shawn Levy (55) und Taylor Swift bei einem Spiel der Kansas City Chiefs in New Jersey gesehen.

Auch Taylor Swift selbst sorgte mit dem Lied "Clara Bow" aus ihrem neuesten Album "The Tortured Poets Department" für Aufregung. Hier verwendet sie mehrmals das Wort "dazzling" und der Song endet mit dem Satz "The future's bright… dazzling", was Fans als Anspielung auf den Marvel-Charakter Dazzler interpretieren, der ebenfalls eine Rolle in dem Film spielen wird.

Die Gerüchte erreichten ein weiteres Hoch, als Anfang Juni auf dem Instagram-Account von Imax ein Bild gepostet wurde, auf dem man die verschränkten Hände von Deadpool und Wolverine sieht. Beide tragen ein Freundschaftsarmband und auch hier ist die Anspielung auf Swift nicht zu übersehen. Bei der "Eras Tour", bei der die Sängerin seit März 2023 auftritt, tauschen Konzertbesucher – als Referenz zu dem Song "You're on Your own, Kid" – Freundschaftsarmbänder aus.

Was gegen einen Swift-Cameo spricht

Am 10. Juni erklärte "Entertainment Weekly" dann allerdings, dass an den Gerüchten nichts dran sei und Swift keine Rolle in dem Blockbuster spielen werde.

Schon 2019 gab es Spekulationen über einen möglichen Auftritt von Taylor Swift in "Avengers: Endgame", der durch Swifts Single "Endgame" aus dem Album "Reputation" befeuert wurde. Diese Gerüchte erwiesen sich aber als falsch.

Abwarten ist die Devise

Ob es dieses Mal doch klappt mit einem Cameo? An Hinweisen auf einen kleinen Auftritt von Taylor Swift in "Deadpool & Wolverine" mangelt es nicht. Es bleibt abzuwarten, ob sie sich letztendlich bewahrheiten. Spätestens zum Kinostart am 24. Juli werden Fans eine Antwort erhalten.