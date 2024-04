Stars Queen Elizabeth: War sie insgeheim ein Fan von Drama?

Queen Elizabeth II and Prince Andrew Trooping The Colour June 2018 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.04.2024, 10:20 Uhr

Die ehemalige Beraterin der verstorbene Monarchin gibt überraschende Einblicke.

Queen Elizabeth soll es geliebt haben, wenn Dinge schief gingen.

Wer hätte das gedacht: Nach außen hin wirkte es immer so, als ob die verstorbene britische Monarchin ein großer Fan des Hofprotokolls war. Laut ihrer ehemaligen Beraterin soll es die Queen jedoch genossen haben, wenn etwas ausnahmsweise nicht nach Plan lief.

Samantha Cohen, die 17 Jahre lang als Pressesekretärin und später als stellvertretende Privatsekretärin für die Königin arbeitete, verrät gegenüber der australischen Zeitung ‚Herald Sun‘: „Die Königin hatte kein Ego, sie fühlte sich so wohl in ihrer Haut. Aber sie liebte es, wenn etwas schief ging. Wenn eine Torte nicht angeschnitten oder eine Gedenktafel nicht enthüllt wurde, weil alles so perfekt organisiert war – es hat ihr Leben aufgepeppt, wenn etwas schief ging.“

Die ehemalige Palast-Angestellte – die von der Königin den Spitznamen „Samantha Panther“ erhielt – erinnert sich außerdem daran, wie begeistert die Monarchin von der Idee war, einen YouTube-Account für die königliche Familie einzurichten: „Wir haben eine Attrappe gemacht und der Königin gezeigt, was YouTube ist. Sie sagte: ‚Fantastisch‘ und war sofort einverstanden.“ Später habe sie Anrufe aus dem Vatikan und dem Weißen Haus erhalten, die ihr mitteilten: „Die Queen hatte einen Kanal auf YouTube, bevor wir es taten.“

Samantha sah die Queen fast täglich, bevor sie 2019 den königlichen Haushalt verließ. Sie hatte sogar ihr eigenes Schlafzimmer auf Schloss Windsor und wurde eingeladen, mit ihrer Familie nach Balmoral und an Weihnachten nach Sandringham zu fahren. „Die Queen und ich haben viel miteinander gesprochen. Ich vermisse sie, sie war eine besondere Frau“, offenbart sie. „Ich liebte, liebte, liebte die Arbeit als stellvertretende Privatsekretärin der Queen. Es waren glückliche Zeiten.“