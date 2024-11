Stars Quincy Jones wurde beigesetzt

Quincy Jones - Famous - Los Angeles - October 2006 BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 16:00 Uhr

Der verstorbene Musikproduzent ist beigesetzt worden.

Quincy Jones ist beigesetzt worden.

Der legendäre Musikproduzent war am 3. November im Alter von 91 Jahren in seinem Haus in Kalifornien verstorben.

Die „private“ Trauerfeier für den aus dem Leben geschiedenen Künstler fand an einem unbekannten Ort statt, wobei die Pläne für eine private Gedenkfeier zu einem späteren Zeitpunkt laufen. An der Trauerfeier nahmen Berichten zufolge sieben Kinder des ,Thriller‘-Produzenten, sein Bruder und seine zwei Schwestern, sowie weitere Familienmitglieder teil. Quincys Familie gab seinen Tod in der letzten Woche bekannt. Die Familie des verstorbenen Musikers verkündete in einem Statement: „Heute Abend müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones verkünden. Und obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie wieder einen wie ihn geben wird.“ Ein paar Tage später zollte seine Tochter, Schauspielerin Rashida Jones, ihrem Vater eine emotionale Hommage und bezeichnete ihn als „Ikone“. Sie teilte ein Foto von sich als Baby mit ihrem Vater und schrieb auf Instagram: „Mein Vater war sein ganzes Leben lang nachtaktiv. Er gab an der Highschool ‚Jazzstunden‘ und blickte nie zurück. Als ich klein war, wachte ich mitten in der Nacht auf, um nach ihm zu suchen. Zweifellos war er irgendwo im Haus und komponierte (auf altmodische Weise, mit einem Stift und Notenblättern.) Er hat mich nie zurück ins Bett geschickt. Er lächelte und nahm mich in seine Arme, während er weiterarbeitete … auf derWelt gab es keinen sichereren Ort für mich.“