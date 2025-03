Stars Daisy Edgar-Jones: Kein Fan von großen Egos

Daisy Edgar-Jones at "On Swift Horses" Premiere - SXSW 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2025, 09:00 Uhr

Daisy Edgar-Jones erklärte, dass sie sich Sorgen darüber mache, mit jemandem zusammenarbeiten zu müssen, der ein starkes Ego hat.

Die 26-jährige Schauspielerin spielte seit dem Beginn ihrer Karriere an der Seite von Stars wie Jacob Elordi und Glen Powell.

Und obwohl die Darstellerin bisher große Erfolge feiern konnte, ist sie nervös, da sie eines Tages mit jemandem zusammenarbeiten könnte, der nicht so entspannt wie sie ist. Die Darstellerin verriet in einem Gespräch gegenüber ‚ELLE‘: „Ich bin nervös, wenn es darum geht, mit jemandem zu arbeiten, der vielleicht nicht so entspannt ist! Denn in dieser Branche kann es so viel Ego geben.“ Daisy war zuvor durch ihre Rolle in der Serie ‚Normal People‘ bekannt geworden, einer Adaption von Sally Rooneys Bestseller-Roman. Edgar-Jones betonte, dass ihr zwar nicht langweilig werde, über das Erfolgsdrama zu reden, während sie jedoch viel lieber über andere Dinge sprechen möchte. Die ‚On Swift Horses’-Prominente fügte hinzu, dass sie zukünftig darauf achten möchte, dass jede Rolle, die sie auf die große Leinwand bringt, „komplex und tiefgründig“ sei.