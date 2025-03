In Deutschland startet er am 27. Februar „Bridget Jones: Verrückt nach ihm“ knackt Rekord in Großbritannien Der vierte „Bridget Jones“-Film hat am ersten Wochenende einen Traumstart hingelegt und den britischen Kassenrekord für romantische Komödien gebrochen. Das könnte ein Vorgeschmack für die deutschen Kinos sein, wo „Verrückt nach ihm“ erst am 27. Februar anläuft.