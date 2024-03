Film ‚Rache ist sexy‘-Sequel in Arbeit

Bang Showbiz | 27.03.2024, 12:00 Uhr

Eine Fortsetzung des Films wird fast 20 Jahre später erscheinen.

Die beliebte Teenagerkomödie, die im Jahr 2006 in die Kinos kam und in der Jesse Metcalfe einen Herzensbrecher spielte, steht vor einer Neuverfilmung, nachdem der Hauptdarsteller zugab, er habe gehört, dass „es ein Drehbuch gibt“.

In einem Gespräch mit seinen Co-Stars während einer Podiumsdiskussion auf der Epic Cons Chicago verriet Jesse: „Ich habe in Hollywood Gerüchte über dieses Drehbuch gehört – anscheinend soll es erstaunlich sein.“ Und obwohl Metcalfe darauf bestand, dass er weder darum gebeten worden sei, seine Rolle zu wiederholen, noch das Drehbuch gesehen habe, fügte der Darsteller hinzu: „Ich würde auf jeden Fall gerne ein Teil davon sein und ich kann es kaum erwarten, es zu lesen.“ Metcalfes Kollegin, Co-Star Arielle Kebbel, ging noch einen Schritt weiter und bestätigte dabei, dass sie an der mit Spannung erwarteten Fortsetzung beteiligt sei: „Das Gerücht ist wahr. Ich habe vor ein paar Jahren mit dem Produzieren angefangen. Es gibt ein Skript. Wir sind sehr stolz darauf. Das betrifft tatsächlich die gesamte OG-Besetzung … Das ist im Moment aber so ziemlich alles, was ich dazu sagen kann.“ Kebbel fügte hinzu, dass John Tucker „vielleicht eine Chance bekommt, sich zu ändern, oder auch nicht“, während seine Kollegin Sophia Bush darauf bestand, dass sie in der Rolle der Beth McIntyre zurückzukehren möchte.