Stars Ralph Siegel muss im künstlichen Koma behandelt werden

Ralph Siegel - 07.11.16 - Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 14:00 Uhr

Ralph Siegel muss im künstlichen Koma behandelt werden.

Große Sorge um Ralph Siegel: Der erfolgreiche Komponist und Musikproduzent wird nach einer schweren Lungenentzündung derzeit auf der Intensivstation eines Münchner Krankenhauses behandelt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten haben die behandelnden Ärzte den 80-Jährigen vor wenigen Tagen in ein künstliches Koma versetzt. Trotz der ernsten Situation gibt sich seine Familie vorsichtig optimistisch. Wie unter anderem die ‚TZ‘ berichtet, hatte sich Siegels Gesundheitszustand zunächst während eines Aufenthalts in Spanien verschlechtert. Seine Ehefrau Laura Siegel veranlasste daraufhin, dass der Komponist nach Deutschland ausgeflogen wurde. Inzwischen wird er in einer Klinik im Münchner Stadtteil Harlaching medizinisch versorgt.

Am Montagabend meldete sich Tochter Giulia Siegel mit einem gemeinsamen Familienstatement auf Instagram zu Wort und informierte erstmals über den aktuellen Zustand ihres Vaters. Darin heißt es: „Die gesamte Familie ist zusammen und konzentriert sich ganz auf unseren Vater. Er befindet sich aktuell im künstlichen Koma, kann jedoch bereits selbstständig atmen. Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage.“

Gleichzeitig bittet die Familie eindringlich darum, die Privatsphäre des Musikers zu respektieren und keine unbegründeten Spekulationen zu verbreiten. In der Erklärung heißt es weiter: „Wir bitten darum, von Spekulationen abzusehen und ausschließlich gesicherte Informationen zu respektieren. Weitere Auskünfte oder Interviews werden wir derzeit nicht geben.“ Auch Ehefrau Laura Siegel, mit der Ralph Siegel seit 2018 verheiratet ist, veröffentlichte die Mitteilung auf ihrem Instagram-Account.

Für den Komponisten, der den Eurovision Song Contest über Jahrzehnte hinweg mit zahlreichen Beiträgen geprägt hat, ist es nicht der erste schwere gesundheitliche Rückschlag. Bereits in der Vergangenheit musste Siegel mehrere ernsthafte Erkrankungen bewältigen. Insgesamt überstand er vier Krebserkrankungen. Darüber hinaus leidet er seit Jahren an Polyneuropathie, einer Erkrankung des Nervensystems, die ihn im Alltag stark einschränkt. Erst im vergangenen Jahr hatte Siegel mit einer beeindruckenden Gewichtsabnahme auf sich aufmerksam gemacht. Innerhalb von nur drei Monaten verlor der Musiker rund 36 Kilogramm, nachdem er sich entschlossen hatte, seine Gesundheit aktiv zu verbessern.