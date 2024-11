Freundin veröffentlicht Babybild Rapper Sido: Sein fünftes Kind ist auf der Welt

Sido darf sich nach vier Söhnen über weiteren Nachwuchs freuen. (ae/spot)

SpotOn News | 30.11.2024, 12:10 Uhr

Erst im Oktober hatte Sidos Freundin Georgina Stumpf bestätigt, dass sie schwanger ist. Nun ist das Baby schon auf der Welt. Das erklärte sie am frühen Samstagmorgen - am 44. Geburtstag des Rappers.

Paul Würdig, besser bekannt als Sido, ist am 30. November 44 Jahre alt geworden – und hat gleich doppelten Grund zum Feiern. Seine Partnerin Georgina Stumpf hat ihr Kind zur Welt gebracht.

Video News

"Und dann warst du da"

Erst am 20. Oktober hatte sie die Schwangerschaft bestätigt. Während es ihr erstes Kind ist, ist es für den Rapper bereits der fünfte Nachwuchs. "Und dann warst du da", schrieb Georgina Stumpf auf Englisch zusammen mit einem roten Herz am 30. November gegen 05:00 Uhr morgens zu einem Foto in ihrer Instagram-Story. Das Bild zeigt die Hand eines Babys, die ihren Finger umfasst. Dazu wählte Stumpf das Lied "Dir gehört mein Herz" von Phil Collins und Eva Mattes. Das Geschlecht verriet sie nicht.

Nur wenige Stunden zuvor postete Sidos Ex-Frau Charlotte Würdig (46) in ihrer Story noch ein Foto von einem gemeinsamen Essen. "Ein Hoch auf die Stretchhose", meinte die Moderatorin zu dem herzhaften Schmaus mit Keule, Klößen und Rotkohl. "Was ein schöner Abend", ließ sie noch wissen und fügte den Hashtag "Patchworkquilt" hinzu.

Das Verhältnis der Patchworkfamilie gilt als gut: Charlotte Würdig hatte bereits unter dem Clip bei Instagram, mit dem Georgina Stumpf ihren Babybauch erstmals öffentlich zeigte, gratuliert. "Here we go. Freuen uns auf das Kleine." Die werdende Mutter wiederum ließ daraufhin wissen: "Liebe euch."

Sido hat bereits vier Söhne

Sido und Charlotte Würdig hatten 2012 geheiratet. Im darauffolgenden Jahr kam ihr erster gemeinsamer Sohn auf die Welt, 2016 ein weiterer. Aus einer früheren Beziehung hat der Rapper zwei weitere Söhne. Im März 2020 gab die Moderatorin die Trennung bekannt. Zu einem gemeinsamen Bild schrieb sie damals in ihrer Instagram-Story: "Nach acht Jahren voller Freude, Glück und Abenteuer mit Hochs und Tiefs sind Paul und ich vor einiger Zeit zu dem Entschluss gekommen, unsere Beziehung von nun an als liebende Eltern, aber nicht mehr als Liebespaar zu führen."