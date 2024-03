Film Ray Winstone: Er träumt von einem ‚König Lear‘-Film unter Gary Oldmans Regie

Bang Showbiz | 01.03.2024, 13:00 Uhr

Ray Winstone träumt davon, einen ‚König Lear‘-Film unter der Regie seines alten Freundes Gary Oldman zu drehen.

Der 67-jährige ‚Sexy Beast‘-Schauspieler hatte zusammen mit dem ‚Slow Horses‘-Darsteller an dem ‚Nil By Mouth‘-Drama gearbeitet und verriet, dass er ihre Zusammenarbeit gerne wiederholen würde, um an einer auf der „Realität“ basierenden Version von Shakespeares Theaterstück zu arbeiten.

Winstone sprach in einem Interview gegenüber ‚The Independent‘ über das Stück und verriet, dass er es jedoch nicht an die Moderne anpassen lassen wollte: „Es ist sehr klug geschrieben, nicht wahr, von einem sehr cleveren Mann … Ich würde dabei gerne auf das Wesentliche zurückkommen, es wird keine Mobiltelefone geben, man konzentriert sich einfach auf diese Familie.“ Auf die Frage, ob er lieber eine Verfilmung von ‚König Lear‘ mit Gary oder dem 55-jährigen Guy Ritchie machen würde, mit dem Ray zuvor an der neuen Netflix-Serie ‚The Gentlemen‘ zusammenarbeitete, sagte er: „Mit Guy, der brillant ist. Er macht es, er steigert alles. Er würde ihm Tempo geben. Jemand wie Gary würde sich viel mehr für die Realität interessieren. Es kommt ganz darauf an, in welche Richtung Sie damit gehen wollen. Ich denke, für meinen Stil würde ich mich wahrscheinlich für Gary entscheiden. Ich würde das gerne mit Gary machen! Aber andererseits, wenn es nur von Guy angeboten werden würde, dann würde ich mich für Guy entscheiden.“ Ray stellt den West-Londoner Gangster Bobby Glass in Guys neuer Version von ‚The Gentlemen‘ dar, einer Netflix-Serienversion seines gleichnamigen Kriminalfilms von 2020.