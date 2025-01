Stars Rebel Wilson: Ehefrau Ramona könnte ‚Real Housewive of Beverly Hills‘ werden

Rebel Wilson and girlfriend Ramona Agruma - August 2022 - US Open - NYC - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2025, 16:00 Uhr

Rebel Wilsons Ehefrau wurde gebeten, bei ‚Real Housewives of Beverly Hills‘ aufzutreten.

Die 44-jährige Schauspielerin freut sich, dass Ramona Agruma gebeten wurde, Teil der Besetzung der Reality-Serie zu werden. Sie glaubt, dass die aufgeschlossene Art der Modedesignerin für spannende Unterhaltung sorgen würde – aber ihre Partnerin teilt diese Begeisterung so gar nicht.

Im australischen Radioprogramm ‚The Kyle and Jackie O Show‘ sagte sie: „Hier ist heißer Klatsch und Tratsch: Ramona wurde gerade gefragt, bei ‚Real Housewives of Beverly Hills‘ mitzumachen. Ich liebe diese Show! Ich habe sie geschaut. Und wer weiß, dann wird Kyle Richards jetzt vielleicht lesbisch. Sie war meine Lieblingsfigur.“ Allerdings hat Ramona auf das Projekt so gar keine Lust. „Sie will es nicht machen“, fügte Rebel hinzu. „Ich dachte: ‚Aber Schatz, weißt du, es könnte Spaß machen.‘ Weil ich die Show liebe. Ich liebe Reality. Ramona wäre großartig, weil sie wirklich einfach sagt, wie es ist. Es ist ihr völlig egal, was ihr irgendjemand denkt.“

Typischerweise empfiehlt eine derzeitige Hausfrau oder Freundin der Show neue Besetzungsmitglieder, und die ‚Pitch Perfect‘-Darstellerin verriet, dass Kathy Hilton, die Mutter ihrer Freundin Paris Hilton, Ramona den Produzenten vorgeschlagen hatte. Rebel erklärte: „Ja, wir sind entfernt befreundet mit Kathy Hilton, weil wir mit Paris befreundet sind. Kathy hat sie empfohlen.“

Rebel und Ramona heirateten im September auf der italienischen Insel Sardinien, aber kurz nach Weihnachten gaben sie sich erneut in Rebels Heimat Australien das Ja-Wort, damit ihre Großmutter die Zeremonie miterleben konnte. Sie schrieb damals auf Instagram: „Meine Schwester Liberty hat unsere legale Hochzeit in Sydney geleitet! Es bedeutete, dass meine 94-jährige Großmutter Gar kommen konnte. Es war für uns sehr besonders, sie einzubeziehen, und es fühlte sich einfach richtig an, es in meiner Heimatstadt zu dieser glorreichen Jahreszeit zu machen!“