Stars Rebel Wilson: Umzug nach London?

Rebel Wilson - April 2024 - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.04.2024, 18:00 Uhr

Rebel Wilson möchte umziehen und ihre Tochter in Großbritannien großziehen.

Die 44-jährige australische Schauspielerin lebt derzeit gemeinsam mit ihrer Verlobten Ramona Agruma in Los Angeles, Kalifornien. Im November 2022 sind die beiden Eltern ihrer Tochter Royce geworden – und nun lässt ihr 18 Monate altes Mädchen das Paar über seine Zukunftspläne nachdenken.

Bei der Veranstaltung ‚An Evening With Rebel Wilson‘ im Londoner Palladium am Montag (29. April) sagte sie laut der Zeitung ‚Daily Mail‘: „Ich fühle mich hier so zu Hause, und ich schätze, dass ich von hier stamme. Alle sind so nett und ich denke, die Schulen hier wären gut für meine Tochter. Ich würde gerne ein Haus hier haben und meine Tochter hier großziehen.“

Die ‘Pitch Perfect’-Darstellerin sprach mit Moderatorin Fearne Cotton auch über die Erfahrungen, die sie und ihre Partnerin damit gemacht haben, gleichgeschlechtliche Eltern zu werden. Sie scherzte: „Ich würde jedem raten, der gleichgeschlechtliche Eltern werden will, es zu tun. Sperma zu finden hat Spaß gemacht! Man hat einen Sperma-Concierge und ich dachte mir: ‚Ok, ich will, dass sie groß und gutaussehend sind und Pitch Perfect lieben‘, also war das alles überraschend einfach.” Sie gab jedoch zu, dass das Muttersein an sich „brutal“ war. „Aber es ist hart. Außerdem habe ich im letzten Jahr ein Buch geschrieben, bei einem Film Regie geführt und die Hauptrolle in einem Action-Film gespielt, der bald herauskommt – es ist also viel. Das ist so viel, dass ich herausfinden muss, wie ich das unter einen Hut bringen kann“, so Wilson.