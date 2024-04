Stars Reese Witherspoon: Künstliche Intelligenz bleibt

Reese Witherspoon - Gone Girl - New York Film Fest - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.04.2024, 12:55 Uhr

Die ‚Morning Show‘-Darstellerin warnt Hollywood davor, AI nicht ernst zu nehmen.

Reese Witherspoon fordert Hollywood auf, sich an künstliche Intelligenz zu gewöhnen.

Die ‚Morning Show‘-Darstellerin ist nicht überzeugt davon, dass AI ihr demnächst den Job wegnehmen könnte. Dennoch findet sie, dass die Filmindustrie sich möglichst schnell mit den neuen Technologien vertraut machen sollte, um sie schon bald kreativ nutzen zu können. Beim ‚PaleyFest‘ in Los Angeles sagte Reese während eines Auftritts: „Es wird bleiben, also gewöhnt euch einfach daran. Und ich glaube nicht, dass AI euch den Job wegnehmen wird. Die Menschen, die wissen wie man AI benutzt, wollen euch den Job wegnehmen. Also lernt etwas darüber. Es sollte ein Werkzeug sein, das wir für unsere eigene Kreativität, unsere eigene Menschlichkeit und unsere eigenen Moralvorstellungen benutzen. Das ist eine ganze Konversation — für Frauen, für People of Colour und für Menschen, die an anderen Entwicklungsstandorten ausgegrenzt werden und wirklich Zugang benötigen. Lasst uns keine Angst davor haben, lasst uns eintauchen.“

Mit ihrer Produktionsfirma ‚Hello Sunshine‘ war Witherspoon Teil des Streaming-Booms der vergangenen Jahre. In der kommenden Zeit werden laut der Schauspielerin sehr wahrscheinlich weniger Filme und Serien produziert werden. „Wir werden sehr wahrscheinlich weniger Dinge sehen, was gut ist, oder? Es war einfach chaotisch. Es war ein Flohmarkt. Wir sollten wieder entschleunigen. Es wird mehr Intention geben und das wird es schwieriger machen“, ist Witherspoon überzeugt.