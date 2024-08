Stars Reese Witherspoon: Liebe Worte an ihre Mama

Reese Witherspoon - Tiffany & Co. celebrates the launch 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2024, 08:00 Uhr

Reese Witherspoon hat sich bei ihrer „großartigen“ Mutter dafür bedankt, dass sie sie immer unterstützt hat.

Die 48-jährige ‚Walk the Line‘-Darstellerin postete am Sonntag (18. August) auf ihrem Instagram-Account einen Schnappschuss, auf dem sie neben ihrer strahlenden Mutter Betty grinst, zusammen mit einer überschwänglichen Hommage.

In der Bildunterschrift schrieb Reese: „Alles Gute zum Geburtstag an die tollste Mama der Welt! Du bringst so viel Sonnenschein in mein Leben. Danke, dass du immer an mich geglaubt und mich angefeuert hast. Ich liebe dich!“ Die Schauspielerin teilte Aufnahmen von sich und Betty, die bei zwei verschiedenen Gelegenheiten in Restaurants aufgenommen wurden. Auf dem ersten Bild trägt die Darstellerin selbst einen Haarreif mit den Worten „It’s My Birthday“. Das Bild stammt von ihren letzten eigenen Feierlichkeiten im März, als sie 48 Jahre alt wurde. Das zweite Foto zeigt Mutter und Tochter lächelnd in einem Café.

Reese teilte den Beitrag auch in ihren Instagram Stories und fügte eine glitzernde lila Animation hinzu, die die Nachricht „Happy Birthday“ zusammen mit einem Hut und einer Torte aufblitzen ließ. Die Schauspielerin würdigte Betty im Mai auch in einem Muttertags-Post. Neben einer Reihe von Schnappschüssen ihrer Mutter mit ihren Kindern und anderen Verwandten sagte Reese in einer Bildunterschrift: „Jeder Tag mit dir ist ein Geschenk. Alles Gute zum Muttertag, Mama!“