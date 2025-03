Stars Reese Witherspoon: Diese wichtige Lektion brachte sie ihren Kindern bei

Bang Showbiz | 16.03.2025, 12:20 Uhr

Die US-Schauspielerin findet es genial, dass ihre Söhne tatsächlich auf ihre gut gemeinten Ratschläge hören.

Reese Witherspoon war „von Freude erfüllt“, als sie erfuhr, dass ihre Kinder sich ihren Lebensrat zu Herzen genommen haben.

Die 48-jährige Schauspielerin hat Tochter Ava (25) und Sohn Deacon (21) mit ihrem Ex-Mann Ryan Phillippe. Sohn Tennessee (12) stammt aus ihrer 2023 geschiedenen Ehe mit Jim Toth. Auf Social Media verriet sie, dass sie mit ihren Söhnen beim Abendessen war und dabei sehr emotional wurde, als einer von ihnen zugab, dass er dank ihrer Erziehung gelernt habe, „anders“ zu sein.

In einem Instagram-Video erzählte sie: „Wir waren neulich mit meiner Freundin und meinen beiden Jungs beim Abendessen. Meine Freundin fragte: ‚Was ist eine Sache, die eure Mutter euch immer sagt und an die ihr euch erinnert?‘ Und einer von ihnen meinte: ‚Sie sagt mir, wenn ich die Wahl habe, normal zu sein oder komisch zu sein, dann sollte ich komisch sein – und es ist okay, aufzufallen und anders zu sein!'“ Reese gestand: „Und das erfüllte mein Herz mit der tiefsten Freude, dass er das von mir gelernt hat – und dass es in Ordnung ist.“

Die ‚Natürlich blond‘-Darstellerin – die nicht näher ausführte, welcher ihrer Söhne dies sagte – ist stolz, dass ihre Kinder selbstbewusst alles annehmen, was sie „anders“ macht. Das könne ihnen tatsächlich helfen, aus der Menge herauszustechen.

Sie erklärte: „Zunächst einmal liebe ich [meinen Sohn] über alles – egal, wer er ist. Aber es bedeutete mir einfach so viel, dass meine Kinder wissen, dass es okay ist, anders zu sein, und dass das am Ende sogar ihre Superkraft sein kann.“