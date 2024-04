Erster Film aus dem Jahr 2001 Reese Witherspoon plant Spin-off-Serie zu „Natürlich blond“

SpotOn News | 05.04.2024, 10:00 Uhr

Reese Witherspoon bringt die "Natürlich blond"-Welt zurück zu den Fans. Die Schauspielerin, die im Film die Hauptrolle der Elle Woods verkörperte, ist als Produzentin an der Entwicklung einer Spin-off-Serie beteiligt.

Reese Witherspoon (48) feierte im Jahr 2001 mit dem ersten "Natürlich blond"-Film Premiere und kreierte mit ihrer Rolle der Elle Woods eine Kultfigur. Die Schauspielerin, die mit der Reihe ihren endgültigen Durchbruch feierte, soll nun zu ihren Wurzeln zurückkehren.

"Gossip Girl"-Schöpfer involviert

Wie "Deadline" berichtet, plant Witherspoon mit ihrer Medienproduktionsfirma Hello Sunshine und Amazon MGM Studios eine Spin-off-Serie zu "Natürlich blond" (im Original: "Legally Blonde"). Die 48-Jährige wird gemeinsam mit ihrer Hello-Sunshine-Kollegin Lauren Neustadter (geb. 1980), Marc Platt (66), ein Produzent der Filme, und den "Gossip Girl"-Entwicklern Josh Schwartz (47) und Stephanie Savage (geb. 1969) das ausführende Produzententeam bilden. Schwartz und Savage sollen für die Serie auch das Drehbuch schreiben. Zum Inhalt des Spin-offs sind noch keine Details bekannt.

In "Natürlich blond" verkörperte Witherspoon die Hauptrolle der Elle Woods, einer modebewussten Studentin, die beschließt, in Harvard Jura zu studieren, um ihren Freund zurückzugewinnen. Auch in der Fortsetzung "Natürlich blond 2" (2003) schlüpfte sie in die Rolle und verkörperte Woods, die mittlerweile als Anwältin eine Kampagne gegen Tierversuche startet. Im dritten Film, "Natürlich blond 3 – Jetzt geht's doppelt weiter" (2009), war Witherspoon nicht mehr zu sehen, jedoch fungierte sie als Produzentin für die Komödie, die sich um die Cousinen von Elle Woods drehte.