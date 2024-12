Ferien, Feiertage, Verkehr Reisestress vor Weihnachten: Wann mit Stau zu rechnen ist

Autofahrerinnen und Autofahrer könnten es vor und an Weihnachten mit Staus zu tun bekommen. (wue/spot)

SpotOn News | 12.12.2024, 20:00 Uhr

Die Weihnachtsferien beginnen bald und die Feiertage stehen an. Wann sollte man sich auf den Weg zu Familie, Verwandten oder in den Urlaub machen, wenn man nicht im Stau landen möchte?

In Deutschland machen sich viele Menschen kurz vor Heiligabend oder an den Feiertagen auf den Weg in die Heimat zu Familie und Freunden – oder in den Urlaub. Da auf den Straßen dann oft besonders viel los ist, kann dies zu erhöhtem Reisestress führen. Schlimmstenfalls steckt man bei eisigen Temperaturen auch noch lange in einem Stau fest, was einer besinnlichen Stimmung nicht gerade zuträglich sein dürfte. Hier eine Einschätzung, wann mit erhöhtem Verkehrsaufkommen zu rechnen ist.

Alle haben Ferien und verstopfen vor Weihnachten die Straßen?

In den meisten Bundesländern beginnen die Weihnachtsferien einen Tag vor Heiligabend, am 23. Dezember. Es gibt nur zwei Ausnahmen: In Hamburg geht es mit den Ferien schon am Freitag vor dem Wochenende, am 20. Dezember, los. Die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein haben bereits ab dem 19. Dezember frei. Heiligabend fällt in diesem Jahr zwar auf einen Dienstag, die Termine für die Ferien bedeuten aber gleichzeitig, dass sich viele Familien voraussichtlich schon am Wochenende vor den Festtagen ins Auto setzen, um in den Urlaub oder zu Verwandten zu reisen.

Der ADAC geht für das Wochenende entsprechend von einem hohen Verkehrsaufkommen auf den Autobahnen aus. Es sei zu erwarten, dass viele Autofahrerinnen und -fahrer schon am Freitagnachmittag nach Schulschluss oder am Samstag auf die Reise gehen. Erschwerend komme hinzu, dass wegen letzten Weihnachtsbesorgungen in den Innenstädten mit mehr Verkehr zu rechnen sei und am Freitagnachmittag der Berufs- auf den Reiseverkehr pralle.

Auch in den Gebieten um beliebte Wintersportorte in Deutschland und seinen Nachbarländern sei demnach eine erhöhte Staugefahr zu erwarten. Da auch bei den Nachbarn die Weihnachtsferien anstehen, seien Fernstraßen in den entsprechenden Gegenden wegen zusätzlicher Belastung staugefährdet. Wenn es in die Berge geht, sollte man sich demzufolge wegen womöglich schlechter Witterung und vielen Baustellen zudem auf längere Fahrtzeiten einstellen.

Die Verkehrslage an Weihnachten

An den Festtagen dürfte auf den Straßen hingegen weniger los sein. Eine ADAC-Analyse der vergangenen Jahre habe gezeigt, dass sowohl an Heiligabend als auch am ersten Weihnachtsfeiertag für gewöhnlich auf den Fernstraßen weniger Verkehr herrsche. Und die Staugefahr werde auch am zweiten Feiertag trotz Rückreiseverkehrs als moderat eingeschätzt. Eine genauere Stauprognose für Weihnachten und Silvester möchte der Automobil-Club zeitnah veröffentlichen.