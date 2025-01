Stars Renée Zellweger: Der Grat zwischen Kunst und Berühmtheit wurde „immer mehrdeutiger“

Renee Zellweger - Carpet Event NBC's - The Thing About Pam - 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.01.2025, 11:00 Uhr

Renée Zellweger findet, dass der Grat zwischen Kunst und Berühmtheit „immer mehrdeutiger geworden“ sei.

Die 55-jährige Schauspielerin sprach offen über die Veränderungen in der Gesellschaft und ist der Meinung, dass Menschen früher vor allem wegen ihrer Leistungen berühmt wurden.

Zellweger verriet in einem Gespräch mit Hugh Grant mit dem britischen ,Vogue‘-Magazin: „Früher gab es einen Grat zwischen Berühmtheit und Kunst.“ Woraufhin die Darstellerin von ihrem ,Bridget Jones – Verrückt nach ihm‘-Co-Star gefragt wurde, ob sie das Gefühl habe, „in einen Topf mit Leuten geworfen worden zu sein, die vielleicht einfach nur berühmt werden möchten“, und nicht mit richtigen Schauspielern. Renée antwortete: „Die Grenze ist zunehmend mehrdeutig geworden. Und berüchtigt, berühmt und bekannt, das ist jetzt alles dasselbe. Früher war man bekannt, da man etwas getan hatte, das es wert war, bekannt zu werden.“ Hugh verriet daraufhin, dass er, wenn er heute wieder 18 wäre und die Universität besuchen würde, nicht noch einmal Schauspieler werden wolle. Renée erklärte: „Ich habe mich gefragt, ob ich das auch machen würde, da ich mir nicht sicher bin, ob das, was heute läuft, Berühmtheit und all das Zeug, auch so gut zu mir passt.“