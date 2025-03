Stars Renée Zellweger schließt sich ‚Only Murders in the Building‘-Cast an

Renee Zellweger - January 2025 - Famous - Bridget Jones Mad About The Boy World Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.03.2025, 09:00 Uhr

Die US-Schauspielerin wird in der fünften Staffel der Erfolgsserie zu sehen sein.

Renée Zellweger stößt zum Cast von ‚Only Murders in the Building‘.

Die ‚Bridget Jones: Verrückt nach ihm‘-Schauspielerin übernimmt eine wiederkehrende Gastrolle in der kommenden fünften Staffel der Erfolgsserie. Damit wird sie an der Seite der Hauptdarsteller Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez sowie der Neuzugänge Christoph Waltz und Keegan-Michael Key zu sehen sein.

Die aufregenden Neuigkeiten wurden am Mittwoch (26. März) auf dem offiziellen Instagram-Account der Hulu-Serie verkündet. Das gepostete Bild zeigte einen Regiestuhl mit Renées Namen darauf. Damit parodierten die Serienmacher den fünfstündigen Livestream des Marvel Cinematic Universe (MCU) am selben Tag, bei dem die Besetzung von ‚Avengers 5: Doomsday‘ enthüllt wurde, indem alle zwölf Minuten ein neuer Stuhl mit einem Schauspielernamen gezeigt wurde.

Weitere Details zu Renées Rolle in der fünften Staffel – die derzeit in Produktion ist – wurden noch nicht bekannt gegeben. Anfang des Jahres gewann die Serie den Preis für das beste Ensemble einer Comedy-Serie bei den Screen Actors Guild (SAG) Awards, während Martin Short als bester Hauptdarsteller in einer Comedy-Serie ausgezeichnet wurde.

Von den drei Hauptdarstellern war allerdings nur Selena Gomez bei der Preisverleihung anwesend. Sie nahm den Ensemble-Preis gemeinsam mit einigen ihrer Co-Stars entgegen und witzelte: „Wir gewinnen sonst nie, das ist so seltsam. Marty und Steve sind nicht hier, weil es sie eigentlich nicht interessiert. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.“ Daraufhin unterbrach Richard Kind die Sängerin, um sie daran zu erinnern, ihren fehlenden Kollegen zu danken. Selena fügte hinzu: „Oh, und danke an Marty und Steve, dass ihr mich mit großgezogen habt.“