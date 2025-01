"Schmerzen und Halluzinationen" Riccardo Simonetti ist in den Flitterwochen erkrankt

Riccardo Simonetti kann seine Flitterwochen nicht vollumfänglich genießen. (eyn/spot)

SpotOn News | 17.01.2025, 22:34 Uhr

Riccardo Simonetti befindet sich mit seinem Ehemann aktuell auf Hochzeitsreise in Südafrika. Die Zeit dort hat sich der Influencer aber sicher etwas anders vorgestellt: Er hat mit großen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Riccardo Simonetti (31) meldet sich mit beunruhigenden Nachrichten bei seinen Followern. Der Influencer reist aktuell mit seinem Ehemann durch Südafrika. Dort ist er allerdings an einer nicht näher bestimmten Krankheit erkrankt. "Die letzten Tage waren gesundheitlich echt eine Herausforderung", schrieb er am 17. Januar in seiner Instagram-Story.

Simonetti leide in seinen Flitterwochen an "Fieber, Schmerzen, Halluzinationen, Flüssigkeitsverlust" und weiteren gesundheitlichen Einschränkungen. Was die Symptome ausgelöst habe, sei nicht klar. Allerdings werde er in Südafrika sehr gut medizinisch versorgt und sei bei der Weiterreise ins nächste Hotel bereits von einer Krankenschwester erwartet worden.

"Eine Menge Pillen" für Riccardo Simonetti

"Nach einer Menge Pillen, einer Spritze und zwölf Stunden Schlaf am Stück fühle ich mich zum Glück endlich besser", so der Entertainer weiter. Dank der Unterstützung der Menschen vor Ort und der Reiseplanerin sei er gesundheitlich inzwischen wieder so weit hergestellt, dass er die Reise doch noch fortsetzen könne.

Besonders habe Riccardo Simonetti aber sein Ehemann zur Seite gestanden. Das Paar feierte im August 2024 eine große freie Trauung, im vergangenen Dezember folgte die standesamtliche Hochzeit. Mit der Erkrankung in den Flitterwochen wurde das frisch verheiratete Ehepaar direkt auf die Probe gestellt, berichtet der 31-Jährige. "Unsere Ehe hat in den letzten Tagen auf jeden Fall eine Kostprobe bekommen von 'In guten wie in schlechten Zeiten', und was bin ich froh, dass diese süße kleine Maus mir beigestanden und dabei nie ihr Lächeln verloren hat", hieß es zu einem Selfie mit seinem Partner in einer weiteren Story.

Riccardo Simonetti ist begeistert von Südafrika

Seit Anfang Januar ist Riccardo Simonetti mit seinem Steven auf Safari in Südafrika. Damit geht für das Paar ein Traum in Erfüllung. Inzwischen geht es dem Moderator wieder so gut, dass er einen Beitrag mit den schönsten Momenten der bisherigen Rundreise teilen konnte.

In dem Post sind neben zahlreichen Fotos von Elefanten, Giraffen und Zebras auch immer wieder die strahlenden Eheleute zu sehen. "Wir haben alle Mitglieder der sogenannten 'Big 5' innerhalb von nur 12 Stunden gesichtet, und es war so ein unglaublich überwältigendes Gefühl, diese Tiere in ihrer natürlichen Umgebung zu sehen", schwärmt Simonetti dazu. Er sei "für immer dankbar" für die Erlebnisse während seiner Hochzeitsreise.