Musik Gracie Abrams sagt zwei weitere Konzerte ab: ‚Das bricht mir das Herz…‘

Gracie Abrams - Famous - London - July 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.03.2025, 16:00 Uhr

Gracie Abrams ist „untröstlich“, nachdem sie erneut zwei Konzerte absagen musste.

Die 27-jährige Sängerin musste am Montag (3. März) ihren Auftritt in der Motorpoint Arena in Nottingham absagen und cancelte auch den Auftritt, der am folgenden Abend in Leeds stattfinden sollte.

Sie schrieb auf Instagram: „Ich hasse es, dass ich das so schnell wieder schreiben muss. Leider habe ich immer noch mit dieser Krankheit zu kämpfen und mir wurde mitgeteilt, dass ich in den nächsten zwei Nächten nicht auftreten kann. Ich kann Euch nicht sagen, wie sehr es mir das Herz bricht.“ Von dieser Tour habe sie geträumt, seit das Album erschienen ist, und die Shows, die bisher gespielt wurden, haben ihr mehr bedeutet, als sie ausdrücken könne.

Die ‚That’s So True‘-Hitmacherin hat die Hälfte des europäischen Teils ihrer ‚The Secret of Us‘-Tour hinter sich, teilte aber ihr „tiefstes Bedauern“ darüber mit, dass sie zwei ihrer Shows in Großbritannien in letzter Minute absagen musste. Sie sagte: „Sobald wir konkrete Details zu diesen beiden Shows in Euren Städten haben, werden wir uns mit Euch in Verbindung setzen. Bitte wisst, dass ich alles geben würde, um bei Euch sein zu können. Vielen Dank für Euer Verständnis.“

Gegen Ende Februar sagte Gracie auch eine Show ab, die in Brüssel hatte stattfinden sollen, da sie gegen eine „knorrige“ Krankheit ankämpfte. Sie sagte: „Mein Körper hat in der letzten Woche gegen etwas Knorriges gekämpft, und obwohl ich alles in meiner Macht Stehende getan habe, um es unter Kontrolle zu halten, ist er an einem Punkt angelangt, an dem alle medizinischen Ratschläge, die ich erhalten habe, besagen, dass ich keine Leistung erbringen kann und mich ausruhen muss.“