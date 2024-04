Stars Richard Gere: Herzerwärmender Tribut für Gossett Jr.

Richard Gere at City Harvest 35th Anniversary Gala in NYC - April 2018 - Splash BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.03.2024, 12:00 Uhr

Richard Gere hat Louis Gossett Jr. einen glühenden Tribut gezollt.

Der preisgekrönte Schauspieler starb am Freitagmorgen (29. März) im Alter von 87 Jahren und Richard, der an der Seite von Gossett in ‚Ein Offizier und ein Gentleman‘ zu sehen war, hat seinen ehemaligen Co-Star mit Lob überhäuft.

In einem Statement, das ‚PEOPLE‘ vorliegen soll, beschrieb Richard Gossett als „einen harten Kerl mit einem Herzen aus Gold“. Der 74-jährige Star lobte Gossett auch für seine professionelle Herangehensweise an die Dreharbeiten zu ‚An Officer And A Gentleman‘, wie der Film im Oroginaltitel heißt, dem romantischen Drama unter der Regie von Taylor Hackford, in dem auch Debra Winger mitspielte. Richard erklärte: „Er ist die ganze Zeit in seinem Charakter geblieben. Ich glaube nicht, dass wir ihn jemals gesellschaftlich gesehen haben. Er war 24 Stunden am Tag der Drill Sergeant und das zeigte sich deutlich in seiner Leistung. Er fuhr jede Szene, in der er mitspielte.“

Gossett war der erste Schwarze, der für seine Rolle in dem Film von 1982 einen Nebendarsteller-Oscar gewann, und Richard ist der Meinung, dass der verstorbene Schauspieler die begehrte Auszeichnung durchaus verdient hat. Der Hollywood-Star sagte: „Wir waren alle so stolz auf ihn, als er seinen Oscar gewann.“