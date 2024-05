Film Richard Linklater: Begeistert von Glen Powell

Bang Showbiz | 29.05.2024, 12:00 Uhr

Richard Linklater sprach darüber, dass er Glen Powell dabei unterstützt, die Filmindustrie zu verändern.

Der 63-jährige Filmemacher hatte mit dem ‚Top Gun: Maverick‘-Star zuvor an dem Actionfilm ‚Hit Man‘ zusammengearbeitet und findet, dass die „Konzentration und Entschlossenheit“ des Darstellers ein Gewinn für die Filmindustrie sei.

In einem Gespräch gegenüber ‚Collider‘ verriet Richard: „Ich war so beeindruckt von Glens Konzentration und Entschlossenheit. Er ist einfach ein großartiger kreativer Partner. Er ist so witzig, er ist clever, er ist ein guter Kerl. Wie jeder Filmstar. Was macht einen Filmstar aus? Das ist jemand, mit dem man gerne zusammen ist. Glen, ich bin gerne in seiner Nähe. Aus all diesen Gründen ist er einfach ein toller Typ.” Powell musste für seine ‚Hit Man‘-Rolle mehrere Charaktere spielen, wobei Linklater glaubt, dass diese Fähigkeit bei einem Filmprojekt den entscheidenden Unterschied ausmachen könne. Der ‚Confusion – Sommer der Ausgeflippten‘-Darsteller erzählte: „Ich sage immer, wenn die Schauspieler wählerischer sind, wenn sie die Messlatte wirklich höher setzen, zum Beispiel in Richtung der Erwachsenenfilme, oder komplexe und gute Charaktere übernehmen, dann kann das eine Wirkung haben. Wenn Leonardo DiCaprio einen Film machen will, wird das auch wahrscheinlicher geschehen. Wenn Glen in diese Kategorie fällt, ist das gut. So können gute Filme entstehen.” Richard führt seit über 30 Jahren Regie bei Filmen und erklärte, dass ‚Hit Man‘ aufgrund der „akribischen“ Handlung, die dazu erforderlich war, eines der schwierigsten Projekte seiner Karriere gewesen sei.