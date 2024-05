Stars Alec Baldwin: Er beschimpfte Paul McCartney Alec Baldwin hat zugegeben, dass er Sir Paul McCartney einmal ein „A-Loch“ genannt hat. Der 66-jährige ‚Glengarry Glen Ross‘-Schauspieler sagte, er habe die 81-jährige Beatles-Ikone beschimpft, als er merkte, dass er in Topform und großartig im Yoga war. Dem Podcast ‚Our Way with Paul Anka and Skip Bronson‘ erzählte Alec, gegen den im April eine […]