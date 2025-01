Stars Ricky Gervais: Er trauert um seinen vierbeinigen ,After Life‘-Co-Star

Ricky Gervais Golden Globes 2020 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.01.2025, 09:00 Uhr

Der Komiker trauert wegen des Todes seines Hundes aus der Show.

Ricky Gervais trauert wegen des Todes seines Hundes aus ,After Life‘.

Der 63-jährige Komiker hat in den sozialen Medien den Tod von Anti bekanntgegeben, dem Deutschen Schäferhund, der neben dem Schauspieler in der Netflix-Serie zu sehen ist.

Gervais, der ,After Life‘ kreierte, schrieb und produzierte, verkündete auf seinem Account auf X: „Traurige Neuigkeiten. ‚Anti‘, die in AfterLife ‚Brandy‘ gespielt hat, ist gestorben. Sie war 13 und ein sehr gutes Mädchen.“ Der Comedy-Star teilte einen Throwback-Videoclip von sich und Anti. In dem Clip, der aus einem Werbedreh stammt, sieht man Anti, wie sie versucht, Rickys Gesicht abzulecken, während der Star sagt: „Gutes Mädchen! Gutes Mädchen!“ Die Nachricht von Antis Tod wurde zudem von Dutch Barn Vodka bestätigt, dem Getränkeunternehmen, dessen Miteigentümer Ricky ist. Das Unternehmen verkündete auf X: „Wir sind absolut am Boden zerstört, nachdem wir gehört haben, dass Anti, der Wunderhund, gestorben ist. Sie ist eine vollendete (und extrem verschmuste) Expertin gewesen und wird dem gesamten Team von Dutch Barn schmerzlich fehlen. Wir senden ihrer wunderbaren Besitzerin in dieser traurigen Zeit unsere Liebe.“ 2024 hatte Gervais erneut mit Anti zusammengearbeitet, um einen Werbespot für Dutch Barn Vodka zu drehen.