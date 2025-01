Film Ridley Scott: Bee Gees-Biopic nach „geänderten Vorgaben“ verschoben

Ridley Scott - Alien: Romulus - World Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.01.2025, 17:00 Uhr

Sir Ridley Scott hat sein Bee Gees-Biopic zurückgestellt, nachdem Paramount Pictures die „Vorgaben geändert“ hat.

Der 87-jährige Filmemacher war für den Film verantwortlich, der das Leben und die Karriere der ‚Stayin‘ Alive‘-Macher beleuchten sollte. Trotz der geplanten Dreharbeiten, die eigentlich Anfang 2025 beginnen sollten, ist das Projekt nun aber ins Stocken geraten.

Scott sagte gegenüber ‚GQ‘: „Die Vereinbarung… das Studio hat die Vorgaben geändert. Ich sagte: ‚Das könnt ihr nicht tun.‘ Sie bestanden darauf. Ich sagte: ‚Nun, ich werde euch warnen. Ich werde gehen, weil ich dann den nächsten Film mache.‘ Sie glaubten mir nicht, und ich habe es getan.“ Scott – bekannt für seine Arbeiten wie ‚Gladiator‘, ‚Blade Runner‘, die ‚Alien‘-Reihe und mehr – betonte, dass er zwar wisse, dass er „teuer“ sei, aber dass seine Arbeit das Geld sicherlich wert gewesen wäre. Er fügte hinzu: „Ich wurde gebeten, zu weit zu gehen. Und ich sagte: ‚Nein. Nächster!‘ Sie mochten mein Angebot nicht. Also sagte ich, ich werde weitermachen. Ich bin teuer, aber ich bin verdammt gut.“

Aktuell wird immer noch erwartet, dass Scott den Bee Gees-Film später dieses Jahr, etwa im September, drehen wird. Der Filmemacher soll sogar die Reihenfolge seiner bevorstehenden Projekte geändert haben. In einem weiteren Teil des Interviews sprach er über die Attraktivität eines Films in Bezug auf die ‚Night Fever‘-Legenden. Er erklärte: „Ich mochte die Arbeiterklasse-Seite der Bee Gees. Es geht alles um den Wettbewerb zwischen den Brüdern… Und dann verlieren sie Andy – Andy starb mit 30 an einer Überdosis… Es geht mehr um das Talent als um das Glück, oder? Es ist eine fantastische Geschichte.“