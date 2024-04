Stars Rihanna: Ihr bester Mutter-Trick

Rihanna at FENTY x PUMA Creeper Phatty Earth Tone Launch in London - Getty - April 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.04.2024, 10:00 Uhr

Rihanna sagt, dass ihr größter „Erziehungs-Hack“ darin besteht, ihre Söhne wie ihren Rapper-Vater zu kleiden.

Die 36-jährige Sängerin hat die Söhne RZA (23 Monate) und Riot (8 Monate) mit ihrem Partner A$AP Rocky (35) und hat nun verraten, dass sie versucht, Zeit zu sparen, indem sie den Stil ihres Vaters als Inspiration für die Kleidung ihrer Jungs verwendet.

Gegenüber ‚Entertainment Tonight‘ verriet sie: „Wenn ich sie anziehe, versuche ich immer, sie wie Rocky zu kleiden.“ Die Sängerin gab auch zu, dass sie sich immer vorgestellt habe, „ein Mädchen einzukleiden“, und deshalb zunächst nicht gewusst habe, was sie mit Jungs anfangen solle, wenn es um ihre Outfits ging. Sie fügte hinzu: „Wir alle machen es als Frauen, nach dem Motto: ‚Oh, ich werde sie in diese süßen kleinen Dinge kleiden.‘ Aber dann bekommst du Söhne und fragst dich: ‚Was soll ich tun?‘ Ich dachte mir: ‚Weißt du was, ich habe den größten Trick – ihr Vater.‘“ Und sie fügte hinzu, dass deshalb jeder denke, dass A$AP – mit bürgerlichem Namen Rakim Athelaston Mayers – ihre Jungs einkleidet, „weil ich sie in Rocky-Outfits kleide“.

Rihanna erzählte außerdem kürzlich ‚Interview‘-Magazin, dass die Designer-Outfits von A$AP sie wie „seine Assistentin“ aussehen lassen, wenn sie unterwegs sind. Sie sagte: „Ich steige in ein Flugzeug – wir sollten Jogginghosen tragen. Er will einen kompletten Bottega-Anzug tragen. Ich fragte mich: ‚Warum musst du mir das antun?‘“