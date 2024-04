Blonder XXL-Pony Rihanna präsentiert neue Sneaker-Kollaboration mit völlig neuer Frisur

Rihanna mit neuer Haarfarbe beim Launch ihrer neuen Fenty x Puma Kollaboration. (the/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 13:01 Uhr

Rihanna arbeitet seit einigen Jahren erfolgreich mit Puma zusammen: Beim Launch des neuesten Schuh-Modells überraschte aber nicht das Sneaker-Modell, sondern die Frisur der Sängerin.

Rihanna (36) hat in London den Launch ihrer neuen Sneaker-Kollaboration gefeiert – und dabei mit einem völlig neuen Look überrascht. Die Musikerin und Unternehmerin zeigte sich in einem übergroßen Statement Hosenanzug aus Wolle sowie blonden Haaren mit XXL-Pony.

Rihanna überrascht mit blondem XXL-Pony

Ihre blonden Haare harmonierten dabei perfekt mit den hellen Brauntönen ihres Outfits sowie ihren in Gold gehaltenen Accessoires. Farbige Akzente setzte sie mit roten Lippen und leuchtend rot lackierten Fingernägeln. Ihre Augenbrauen verschwanden unter den langen Ponyfransen, während ihre Augenlider dezent in Gold schimmerten. Schwarze Masacara sorgte für einen dramatisch-eleganten Augenaufschlag.

Bei der Launch-Party in London präsentierte Rihanna das neueste Werk ihrer Zusammenarbeit mit Puma: die Fenty x Puma Creeper Phatty Earth Tone Sneaker. Passend zu den in natürlichen Farben gehaltenen Schuhen war der Veranstaltungsort Tobacco Dock in einen unterirdischen Garten verwandelt worden.

Das neue Sneaker-Modell gibt es in den Farben Warm White, Totally Taupe und Green Fog zu kaufen. Die Sängerin und die Sportmarke arbeiten bereits seit einigen Jahren erfolgreich zusammen und haben schon mehrere Modelle auf den Markt gebracht.