Stars Rihanna: Wunsch nach einer Tochter

Rihanna - June 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2024, 13:19 Uhr

Die legendäre Sängerin würde liebend gerne eine Tochter haben.

Rihanna wünscht sich eine Tochter.

Die 36-jährige Sängerin zieht gemeinsam mit ihrem Partner A$AP Rocky die Söhne RZA (2) und Riot (10 Monate) groß. Irgendwann könnte sich die Popikone vorstellen, ein weiteres Kind zu bekommen, das im besten Fall ein Mädchen werden würde. Auf Nachfrage verriet Rihanna gegenüber ‚Extra‘: „Alle wollen das wissen. Also, wenn ich irgendwann eine Tochter bekomme, dann werde ich ihr so viele Aufnahmen zeigen. Man hat ewig über sie geredet.“ Ob sie gerne Mutter eines Mädchens wäre, beantwortete die ‚Umbrella‘-Sängerin ohne zu zögern: „Natürlich! Ein kleines Mädchen mit Pfeffer im Hintern würde so viel Spaß machen.“

Obwohl sie vor kurzem in einem Shirt mit der Aufschrift „Ich bin in Rente“ abgelichtet wurde, hat Rihanna offenbar noch lange nicht vor, ihre Musikkarriere an den Nagel zu hängen. Über das viel diskutierte Kleidungsstück sagte sie im Interview: „Das war nur ich, wie ich in die Zukunft schaue. Ich bin nicht in Rente. Ich mochte das Shirt nur. Es wurde mir geschenkt und ich liebe es. Sie haben die zweite Zeile nicht gelesen. Ich bin nicht in Rente, ich möchte mich nur nicht mehr schick machen. Das macht viel Mühe.“