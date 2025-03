Musik A$AP Rocky: Helikopter-Performance beim Rolling Loud California-Musikfestival

ASAP Rocky performs in helicopter at Rolling Loud in Inglewood Mar 2025 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.03.2025, 16:00 Uhr

A$AP Rocky hat während seines Headliner-Auftritts beim Rolling Loud California-Musikfestival unveröffentlichte Songs aus einem Helikopter performt.

Der 36-jährige Rapper startete seinen Auftritt beim Festival in Inglewood am Samstag (15. März), indem er aus der offenen Tür eines Helikopters sang, der mit dem Titel seines verspäteten Albums ‚Don’t Be Dumb‘ bedruckt war.

Der Star spielte zunächst seinen bisher unveröffentlichten Song ‚All Black (Stole Ya Flow)‘, den er bereits vor zwei Jahren beim Rolling Loud Miami performt hatte. Ein weiterer neuer Song enthielt ein Sample von Coolios Track ‚Gangsta’s Paradise‘. Der Hip-Hop-Künstler gab daraufhin das Live-Debüt des von Metro Boomin produzierten Songs ‚Your Honor‘, in dem Rocky den jüngsten Prozess erwähnt, in dem er vom Vorwurf der Körperverletzung an seinem ehemaligen Freund A$AP Relli freigesprochen wurde. Rocky, der bei seinem Gerichtsprozess von seiner Partnerin Rihanna unterstützt wurde, gab zudem das Live-Debüt des Tracks ‚Stop Snitching‘. Der Sänger sang bei der Show gemeinsam mit Skepta ein Duett von ‚Praise the Lord (Da Shine)‘ aus dem Jahr 2018 und sprang während der Performance von ‚Tailor Swif‘ auf ein Autodach.