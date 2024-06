"From Here to the Great Unknown" Riley Keough enthüllt Cover und Titel von Lisa Marie Presleys Memoiren

Riley Keough (l.) half dabei, die Memoiren ihrer Mutter Lisa Marie Presley fertigzustellen. (eee/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 12:03 Uhr

Neue Details zu den Memoiren von Lisa Marie Presley: Tochter Riley Keough hat nun das Cover und den Titel der Biografie vorgestellt, die im Oktober erscheint.

Riley Keough (35) hat sowohl das Cover als auch den Titel für die bereits Anfang des Jahres angekündigten Memoiren ihrer verstorbenen Mutter Lisa Marie Presley (1968-2023) enthüllt. Die Biografie der einzigen Tochter von Elvis Presley (1935-1977) wird den Titel "From Here to the Great Unknown" tragen, zu Deutsch "Von hier aus ins große Unbekannte".

So sieht das Buchcover aus

Als Autorinnen werden Lisa Marie Presley und auch Riley Keough genannt. Die 35-Jährige half dabei, die Memoiren ihrer im Januar 2023 verstorbenen Mutter fertigzustellen. Das Coverfoto, das dem "People"-Magazin exklusiv vorliegt, zeigt den legendären "King of Rock 'n' Roll" mit Lisa Marie Presley als kleines Mädchen auf dem Arm.

In der Beschreibung des Verlags heißt es, dass Lisa Marie Presley "in einem amerikanischen Mythos und in der Wildnis von Graceland" aufgewachsen sei und "zum ersten Mal ihre ganze Geschichte in diesen unverfälschten, fesselnden, einzigartigen Memoiren" erzähle. Tochter Riley habe das Buch "getreulich vervollständigt".

Die unverhüllte Geschichte von Lisa Marie Presley

Die Schauspielerin habe mit den Tonbändern gearbeitet, die ihre Mutter für das Buch vor ihrem Tod aufgenommen hatte. Demnach erzähle ihre Mama auf diesen Geschichten über "die bedingungslose Liebe, die sie für ihren Vater empfand", aber auch, wie sie "schreiend aus dem Badezimmer gezerrt wurde, als sie zu seiner Leiche auf dem Boden rannte".

Außerdem handeln die Memoiren von Presleys Zeit in Los Angeles, "wie sie von Schule zu Schule geschickt wurde" und "immer wieder Ärger bekam", heißt es. Auch ihre Ehen mit Danny Keough (1988-1994) und Michael Jackson (1994-1996) sowie ihre Mutterschaft seien Themen der Biografie. Das Buch erscheint am 15. Oktober 2024 und ist bereits vorbestellbar.