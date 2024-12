In einem roten Mantel Rita Ora begeistert beim „New Year’s Rockin‘ Eve“

Rita Ora begeistert in einem roten flauschigen Mantel zur Vorveranstaltung der "New Year's Rockin' Eve". (ym/spot)

SpotOn News | 31.12.2024, 14:45 Uhr

Bei der Vorveranstaltung der "New Year's Rockin' Eve"-Party in Manhattan hat Sängerin Rita Ora die Fotografen in einem roten flauschigen Mantel begeistert.

Die britische Sängerin und Schauspielerin Rita Ora (34) begeisterte die Fotografen am Montag, den 30. Dezember, auf der Vorveranstaltung der "New Year's Rockin' Eve"-Party von Dick Clark in Manhattan, als sie in einem flauschigen roten Mantel zu der Veranstaltung erschien.

Ora, die am 31. Dezember zusammen mit Co-Moderator Ryan Seacrest (50) die Silvesterparty am New Yorker Times Square moderieren wird, trug den roten Mantel über einem schwarzen Lederkleid. Das bodenlange Kleid mit durchgehendem Reißverschluss, hohem Ausschnitt und einem fließenden Rock kombinierte die Sängerin mit dazu passenden schwarzen klobigen Stiefeln. Ihre brünetten Locken trug Ora als Dutt.

Lässiger Auftritt in einer Trainingshose

Vor Beginn der Veranstaltung kombinierte Ora ihren auffälligen roten Mantel mit einer lässigen Adidas-Trainingshose. Darunter trug die 34-Jährige eine passende schwarze Jacke sowie ein Paar schwarzer Turnschuhe. Co-Moderator Seacrest trug unterdessen eine Jacke mit Hahnentrittmuster und eine Bluejeans.

SURPRISE!! I’m pulling double duty on Dick Clark's New Year's Rockin' Eve! In addition to co-hosting in Times Square… Posted by Rita Ora on Friday, December 27, 2024

Die große Silvesterparty im Big Apple wird Ora jedoch nicht nur moderieren, sondern auch selbst auftreten, wie sie zuvor auf ihrer Facebook-Seite ankündigte: "Überraschung! Ich leiste Doppelarbeit bei Dick Clarks' New Year's Rockin' Eve! Neben dem Co-Moderieren am Times Square mit Ryan Seacrest, werde ich auch auftreten." Die Ankündigung erfolgte nach Oras Ausstieg bei der US-amerikanischen Version von "The Masked Singer". Die Sängerin war seit 2020 Teil der Jury.