Stars Rob Lowe: Sein Leben war nie besser

Rob Lowe - At the Fox Upfront Presentation - MAY 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.03.2024, 15:23 Uhr

Der Schauspieler schwärmt über seinen aktuellen Lebensabschnitt.

Rob Lowe hat sich „noch nie so gut gefühlt“, während er sich auf seinen 60. Geburtstag vorbereitet.

Der Hollywood-Star wird seinen runden Geburtstag am Sonntag (17. März) feiern. Vorab hat er verraten, dass er sich im Moment in einer tollen Verfassung befindet. Im Gespräch mit ‚People‘ plaudert der Schauspieler aus: „Zum Glück hatte ich im Vorfeld etwas Zeit. Ich liebe Meilenstein-Geburtstage, weil sie wirklich eine Gelegenheit sind, darüber nachzudenken, wohin man gehen will.“

Rob hofft, dass sein Leben auch in den nächsten zehn Jahren in die gleiche Richtung geht. „Ich bin so demütig und dankbar dafür, dass ich noch nie so viele Dinge in meinem Leben hatte, die mich interessieren. Ich habe mich nie besser gefühlt“, schwärmt er. Sowohl privat als auch beruflich laufe derzeit alles glänzend bei dem 59-Jährigen. „Das ist genau der Weg, den ich in meinem nächsten Jahrzehnt gehen möchte.“

Es gebe eine Menge, auf das er sich in den kommenden Jahren freuen würde. „Ich habe das Gefühl, dass ich ein ganz neues Kapitel in meinem Leben beginne. Ich werde alles verfolgen, was meine Neugier befriedigt, wo ich etwas lernen kann und wo ich etwas bewirken kann, egal ob es sich um Filme, Fernsehen, Podcasts, Bücher oder Business-Marketing handelt, ich bin dabei“, erklärt der Darsteller.