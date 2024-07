Stars Tom Cruise schlug Rob Lowe K.o.

Rob Lowe - At the Fox Upfront Presentation - MAY 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2024, 12:05 Uhr

Die beiden Hollywoodstars lieferten sich zu Beginn ihrer Karriere ein Boxmatch im Hotelflur.

Tom Cruise schlug Rob Lowe vor vielen Jahren bei einem Boxkampf bewusstlos.

Die beiden Hollywoodstars befanden sich noch ganz zu Beginn ihrer Karriere, als sie gemeinsam für Francis Ford Coppolas Film ‚Die Outsider‘ aus dem Jahr 1983 vor der Kamera standen. Teilweise mussten Cruise und Lowe während der Arbeit stundenlang am Set ausharren, ohne wirklich etwas zu tun zu haben. Aus Langeweile begannen die beiden Newcomer sich ihre Zeit buchstäblich totzuschlagen. Während eines kürzlichen Auftritts in der ‚The Rich Eisen Show‘ erinnerte sich Lowe an die damaligen Dreharbeiten: „Er [Cruise] liebt Wettkämpfe, deshalb boxten wir auf dem Flur des Hotels, in dem wir während ‚Die Outsider‘ untergebracht waren. So viel Testosteron. Wir waren 18-Jährige, die am Drehort festhängen. Also trugen wir Kopfschutz und Mundschutz und machten echtes Sparring.“

Während Cruise schon damals sehr auf seine Fitness achtete, schien Lowe sein Training lockerer zu nehmen. „Tom ist dieses Biest. Und ich traf ihn sauber und läutete die Glocke. Als nächstes erinnere ich mich daran, dass ich auf dem Boden aufwachte. Er hatte mich komplett K.o. geschlagen“, beschrieb Lowe das Erlebnis, das er seinem Kollegen laut eigener Aussage nie wirklich übel nahm.