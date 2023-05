Musik Robbie Williams: Duett mit ehemaliger Miss France Mareva Galanter

Robbie Williams - Wetten dass... Germany 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2023, 18:00 Uhr

Robbie Williams soll mit der ehemaligen Miss France Mareva Galanter einen geheimen Song aufgenommen haben.

Die Prominenten gingen für das Duett ‚Une Tahitienne à Paris‘ zusammen ins Aufnahmestudio, 14 Jahre, nachdem sich die Stars 2009 beim Miss-France-Finale kennenlernten.

Der 49-jährige ‚Rock DJ‘-Hitmacher habe die Chance ergriffen, die Musikkarriere der 44-jährigen gebürtigen Tahitianerin anzukurbeln. Ein Insider erzählte gegenüber der ‚Bizarre‘-Kolumne der ‚The Sun‘-Zeitung: „Mareva und Robbie kennen sich schon eine Weile lang und er wollte ihr helfen. Er spielte sein Lied ‚Morning Sun‘ bei dem Miss-France-Finale 2009, wo er Mareva kennenlernte, und sie sind hin und wieder in Kontakt geblieben. Sie hat jahrelang hart daran gearbeitet, sich in der Musikbranche einen Namen zu machen, und als sie sich an Rob wandte, erklärte er sich freundlicherweise bereit dazu, ihr dabei zu helfen.“ Und das ist noch nicht alles, was Fans vom ehemaligen Take That-Sänger demnächst erwarten können, der zuvor verriet, dass er plant, zwei neue Alben herauszubringen. Der ‚Angels‘-Hitmacher hat für sein Nebenprojekt Lufthaus, das er zusammen mit Tim Metcalfe und Flynn Francis ins Leben rief, bereits einige Songs aufgenommen, möchte zukünftig aber noch mehr Musik veröffentlichen.