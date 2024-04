Musik Robbie Williams kritisiert die „langweilige“ Musikszene

Robbie Williams Performs At The Royal Sandringham Estate - 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 13:45 Uhr

Robbie Williams verriet, dass er „eine Menge Songs“ geschrieben hat, während er sich aktuell auf eines der größten Jahre seiner Karriere vorbereitet.

Der 50-jährige Künstler betonte, dass er heute „ehrgeiziger“ als je zuvor sei und „das Leben liebt“.

In einem Interview gegenüber Virgin Radio erzählte Williams: „Ich habe jede Menge an Plänen. Ich habe eine Menge Songs geschrieben, Ende dieses Jahres habe ich meinen Film [‚Better Man‘] und im Sommer werde ich Hyde Park machen. Ich war noch nie so beschäftigt, ich war noch nie so ehrgeizig wie jetzt. Ich bin voller Ziele und ich liebe das Leben.” Die Neuigkeiten kommen, nachdem Robbie vor kurzem den „langweiligen“ Zustand der aktuellen Musikszene kritisierte. In einem Instagram-Posting verkündete der Hitmacher: „Wie langweilig ist die Musikszene im Moment bitte? Ich greife ja nicht die Musik selbst an. Ich beklage einfach den Tod von Spannung, Gefahr und Persönlichkeit. Ich gebe zu, dass ich mich selbst in die Enge getrieben habe und versuchte, dem nachzujagen, was jetzt weg ist. Ich verstehe, dass jeder Angst hat. Niemand weiß, was du sagen wirst, was dazu führen wird, dass du gecancelt wirst. Niemand weiß, was Sie bereits gesagt oder geschrieben haben und was einen vernichten wird. Es gibt so viele Leute, die man beleidigen könnte.“ Der Star bestand zudem darauf, dass er Energie „wieder in sein Musikleben bringen“ wolle, während er vom The 1975-Frontmann, Matty Healy, schwärmte.