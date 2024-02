Grund bislang noch nicht bekannt Robbie Williams in Sorge: Ehefrau Ayda Field muss in die Notaufnahme Nach einem Abend mit Promi-Freunden in Beverly Hills ist Ayda Field unerwartet in der Notaufnahme gelandet. Mittlerweile ist die Ehefrau von Robbie Williams wieder in den eigenen vier Wänden und erholt sich von dem Schrecken.