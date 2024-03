Musik Robbie Williams: ‚Rock DJ‘ überzeugte ihn nicht

Bang Showbiz | 14.03.2024, 15:30 Uhr

Robbie Williams soll von ‚Rock DJ‘ zunächst nicht überzeugt gewesen sein, weil er die Single „verdammt kitschig“ fand.

Der Song erreichte im Jahr 2000 die Spitze der britischen Single-Charts, aber Robbies langjähriger Songwriter-Kollege Guy Chambers gab jetzt zu, dass es nicht leicht gewesen sei, Robbie davon zu überzeugen, an das Lied zu glauben.

In einem Interview gegenüber ‚NME‘ erinnerte sich Chambers: „Wir haben versucht, ein Lied zu schreiben, das auf einer Hochzeit gespielt werden kann. Also, wir wollten, dass der Songtext lustig und provokativ ist, aber er hat ihn verdammt kitschig gefunden. Er mochte ihn nicht. Also musste ich immer wieder zu ihm sagen: ‚Ich weiß, dass er dir nicht gefällt, aber ich denke, dass das funktionieren könnte.‘ Er ist sehr selbstkritisch, unglaublich selbstkritisch gewesen.“ Zwei Jahre später habe Robbie bei seinem Hit ‚Feel‘ weitere Zweifel gehabt, weil er der Meinung war, dass die Musik wegen seines damaligen Geisteszustands zu „traurig“ sei, als dass er sie mit Songtexten in Einklang bringen könnte. Guy fügte hinzu: „Als er [‚Feel‘] geschrieben habt, steckte er in einer echten Krise. Er fand die Musik traurig und wollte nicht darüber schreiben, weil er manisch-depressiv ist. Irgendwann hatte er es geschafft. Gott sei Dank hat er das gemacht und zum Ausdruck gebracht, wie er sich damals echt fühlte: Er war einsam und er musste dieses riesige Loch in seinem Leben mit Liebe füllen.“ Mit ‚Angels‘ sei es ein Kampf für sich gewesen, weil Guy zu dem Zeitpunkt an „einer schrecklichen Nebenhöhlenentzündung“ gelitten hat. Er hätte die Session fast abgesagt, bis seine Mutter ihn dazu überredete, ins Aufnahmestudio zu gehen, wobei ‚Feel‘ entstand.