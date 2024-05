Stars Robert De Niro: Lob für seine Vaterqualitäten

Robert De Niro speaks onstage at The 2023 Gotham Awards at Cipriani Wall Street Nov 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.05.2024, 22:55 Uhr

Tony Goldwyn findet, dass sein ‚Ezra‘-Kollege ein hervorragender Vater ist.

Tony Goldwyn findet, dass Robert De Niro ein großartiger Vater ist.

Der 64-jährige Schauspieler stand gemeinsam mit dem legendären Hollywoodstar für den Dramedy-Film ‚Ezra‘ vor der Kamera. Während der Dreharbeiten stellte Goldwyn laut eigener Aussage fest, dass der ‚Kap der Angst‘-Darsteller und seine zwölfjährige Tochter Helen Grace eine außerordentlich enge Bindung haben. Im Gespräch mit ‚People‘ verriet er: „Sie war oft da. Es war wirklich schön zu sehen, wie Bob mit ihr umgeht. Sie war zehn oder elf als wir drehten, jetzt ist sie also zwölf oder 13. Aber sie haben so eine liebevolle Beziehung zueinander.“

Goldwyn ist überzeugt davon, dass De Niros Vaterqualitäten sich auch auf der Leinwand wiederfinden werden, wenn er in ‚Ezra‘ als Großvater der Titelfigur zu sehen sein wird. „Es war interessant, denn in unserer Geschichte spielt er den Großvater des elfjährigen Jungen Ezra. So viel von seiner Beziehung zu Helen hat meiner Meinung nach seine Beziehung zu Ezra beeinflusst. Es war eine schöne Sache“, erzählt De Niros Kollege im Interview weiter.