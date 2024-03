Stars Robert Downey Jr.: Erster Oscar für besten Nebendarsteller Robert Downey Jr. bedankte sich ausgelassen für seine „schreckliche Kindheit“, als er am Sonntag (10. März) seinen ersten Oscar entgegennahm. Der 58-jährige Schauspieler, der zuvor für seine Leistungen in ‚Chaplin‘ und ‚Tropic Thunder‘ in die engere Wahl gekommen war, wurde für seine Arbeit in ‚Oppenheimer‘ nun zum ersten Mal mit der Auszeichnung bedacht, als der […]