Film Robert Pattinson: ‚Mickey 17‘-Veröffentlichungstermin verschoben

Bang Showbiz | 10.01.2024, 16:00 Uhr

Der Erscheinungstermin von Robert Pattinsons neuem Film ‚Mickey 17‘ hat sich verschoben.

Der neue Science-Fiction-Film, der von Edward Ashtons Roman ‚Mickey7‘ von 2022 inspiriert wurde, sollte am 29. März herauskommen, wobei Warner Bros. Pictures jetzt verkündete, dass ‚Godzilla x Kong: The New Empire‘ den Veröffentlichungstermin des Projekts ersetzen wird.

Der Grund für die Verzögerung des Streifens seien Produktionsprobleme im Zusammenhang mit den SAG-AFTRA- und WGA-Streiks in Hollywood aus dem vergangenen Jahr. Der kommende Film von Regisseur Bong Joon-ho folgt Mickey Barnes, der von Pattinson dargestellt wird, einem entbehrlichen Angestellten, der sich auf einer Expedition zur Kolonisierung des Eisplaneten Niflheim befindet. Wenn Mickey stirbt, wird ein neuer Körper regeneriert, wobei die meisten seiner Erinnerungen jedoch intakt bleiben. In der Inhaltsangabe zu dem Projekt heißt es: „Immer wenn es eine Mission gibt, die sich als zu gefährlich, sogar selbstmörderisch, herausstellt, wendet sich die Crew an Mickey. Nachdem eine Iteration gestorben ist, wird ein neuer Körper regeneriert, wobei die meisten seiner Erinnerungen intakt bleiben. Mickey versteht die Bedingungen seines Deals … und warum es die einzige unbesetzte Kolonialposition gewesen ist, als er sie anngenommen hat.“ Zum Cast rund um den 37-jährigen Pattinson gesellen sich die Stars Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette und Mark Ruffalo, der die Rolle des Hulks im Marvel Cinematic Universe spielt. Unterdessen wird Pattinson seine Rolle als DC Comics-Superheld Batman in Matt Reeves‘ Sequel von ‚The Batman‘ aus dem Jahr 2022 erneut aufnehmen.