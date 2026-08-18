Stars Robin Williams‘ drei Kinder arbeiten an neuem Projekt

Robin Williams - Jumanji - 1995 - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 16:00 Uhr

Robin Williams' drei Kinder arbeiten an neuem Projekt, um das 'einzigartige Talent' ihres verstorbenen Vaters zu teilen.

Die drei Kinder von Robin Williams arbeiten gemeinsam an einem Projekt, mit dem sie das „einzigartige Talent und den Humor“ ihres verstorbenen Vaters mit der Welt teilen möchten.

Zak (43), Zelda (37) und Cody Williams (34) haben sich einen Monat nach dem 75. Geburtstag, den der verstorbene ‚Mrs. Doubtfire‘-Schauspieler in diesem Jahr gefeiert hätte, in den sozialen Medien zu Wort gemeldet. Robin Williams nahm sich im August 2014 im Alter von 63 Jahren das Leben. Seine Kinder wollen seinen Instagram-Account künftig zu einem „sicheren und vertrauenswürdigen Ort“ machen, an dem Fans Beispiele seiner Arbeit entdecken können.

In einer gemeinsamen Stellungnahme auf dem Account schrieben sie: „Während wir an das 75. Lebensjahr unseres Vaters denken, sind wir dankbar dafür, dass neue Generationen sein Werk entdecken, während langjährige Fans weiterhin die Freude feiern, die er in ihr Leben gebracht hat. Mit der Weiterentwicklung der Technologie möchten wir, dass dies ein sicherer und vertrauenswürdiger Ort bleibt, an dem die geteilten Geschichten, Fotos, Videos und Erinnerungen sein Vermächtnis authentisch, warmherzig und mit der nötigen Sorgfalt widerspiegeln.“

Bereits im vergangenen Monat hatte Zak anlässlich des 75. Geburtstags, den sein Vater gefeiert hätte, an dessen „Verrücktheit und außergewöhnliche Fähigkeit zu lieben“ erinnert. Auf seinen Social-Media-Seiten schrieb er: „Alles Gute zum 75. Geburtstag, Dad! Heute denke ich an deine Verrücktheit und deine außergewöhnliche Fähigkeit zu lieben. Ich erinnere mich an die Fältchen in deinen Augenwinkeln, wie sie nur durch ein Leben voller Lächeln entstehen. Ich erinnere mich an deinen unermüdlichen Wunsch, diese Welt frei von menschlichem und tierischem Leid zu sehen.“