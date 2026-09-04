Musik Roger Daltrey deutet mögliche The-Who-Reunion mit Zak Starkey an – ‚aber er ist nicht Keith Moon‘

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Bang Showbiz | 04.09.2026, 11:00 Uhr

Roger Daltrey deutet mögliche The-Who-Reunion mit Zak Starkey an – 'aber er ist nicht Keith Moon'.

Sir Roger Daltrey hat eine mögliche Reunion-Tour von The Who mit Schlagzeuger Zak Starkey angedeutet – zugleich betont der Sänger, dass Starkey den verstorbenen Keith Moon nicht ersetzen könne.

Seit dem Tod von Keith Moon sei The Who „nie wieder dieselbe Band“ gewesen, so Daltrey. Der legendäre Schlagzeuger starb im September 1978 im Alter von nur 32 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Zwar kommt Zak Starkey nach Ansicht des The-Who-Frontmanns einem ebenbürtigen Ersatz „sehr nahe“, doch eines stellt Daltrey klar: „Er ist nicht Keith Moon.“ Im Gespräch mit ‚Life Minute TV‘ sagte Daltrey: „Seit Keith gestorben ist, ist es nie wieder dasselbe gewesen. Ich kann nicht so tun, als wäre es anders. Wir waren damals auf allen Zylindern unterwegs. Wir konnten einfach alles ausprobieren und daraus etwas machen. Dieses gewisse Etwas ist verschwunden, als Keith starb. […] Aber Zak Starkey – er ist nicht Keith Moon, aber er kommt ihm sehr nahe.“

Starkey, der Sohn von Beatles-Schlagzeuger Ringo Starr, hat eine wechselvolle Beziehung zu The Who. Anfang dieses Jahres kehrte er zur Band zurück, nachdem er im vergangenen Jahr zunächst entlassen, später wieder aufgenommen und anschließend erneut aus dem Line-up gestrichen worden war. Nun verriet Daltrey, dass The Who erst kürzlich wieder mit Starkey am Schlagzeug probten, um auszuloten, ob eine erneute Tournee möglich sein könnte. Allerdings räumt der mittlerweile 82-jährige Sänger ein, dass Starkey nicht immer gut mit dem Tourleben zurechtkomme. Auf die Frage, ob es eine The-Who-Reunion mit Starkey geben werde, antwortete Daltrey: „Ich weiß es nicht. Wir haben kürzlich geprobt, und Zak saß am Schlagzeug. Wir lieben Zak, aber manchmal kommt die Straße nicht so gut mit Zak klar. Manchmal wird ihm das Tourleben zu viel und es wird schwierig. Aber wir lieben ihn.“

Neben Daltrey gehört Gitarrist Pete Townshend zum festen Kern von The Who. Bereits im vergangenen Monat hatte Daltrey bestätigt, dass die Band erneut gemeinsam mit Starkey geprobt habe. Laut dem ‚Las Vegas Review-Journal‘ sagte Daltrey am 26. August bei seinem Solokonzert im Encore Theater in Las Vegas zum Publikum: „Wir hatten kürzlich eine Probe, um sicherzugehen, dass wir darüber nachdenken können, einige Konzerte in Europa zu spielen.“ Starkey habe dabei am Schlagzeug gesessen. Daltrey ergänzte: „Es klang großartig.