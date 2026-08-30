Musik Zak Starkey probt wieder mit The Who

Zak Starkey of The Who at Totally Wicked Stadium St Helens Jul 2023 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.08.2026, 12:00 Uhr

Der Schlagzeuger spielt nun doch wieder für die Kult-Band.

Zak Starkey ist zu The Who zurückgekehrt.

Der 60-jährige Schlagzeuger war im vergangenen Jahr von der Band entlassen, anschließend wieder aufgenommen und kurz darauf erneut rausgeworfen worden. Nun scheint er wieder zur Gruppe zu gehören, nachdem Frontmann Roger Daltrey verraten hat, dass die Musiker gemeinsam geprobt haben. Laut der Zeitung ‚Las Vegas Review-Journal‘ sagte Roger am Mittwoch (26. August) bei seinem Soloauftritt im Encore Theater in Las Vegas zum Publikum: „Wir hatten kürzlich eine Probe, um sicherzustellen, dass wir darüber nachdenken können, einige Konzerte in Europa zu spielen.“

Er merkte an, dass Zak am Schlagzeug gesessen habe, und fügte hinzu: „Es klang großartig.“ Zak teilte später einen Screenshot des Berichts auf Instagram und bedankte sich bei Roger. „Ich freue mich darauf, wieder mit The Who alles zu geben“, schwärmte er. „Die Probe war großartig. Ich glaube nicht, dass wir jemals so intensiv geprobt haben … normalerweise trinken wir Tee und reden darüber, wann wir nach Hause gehen! Fantastischer Gesang von Roger hier bei seinem Song ‚Certified Rose‘.“

Der Drummer erklärte, es fühle sich „gut an, wieder zu Hause zu sein“. In einer per E-Mail an den ‚Rolling Stone‘ übermittelten Stellungnahme sagte er: „Wir haben einen Nachmittag lang geprobt und waren absolut in Topform. Ich bin so glücklich, wieder die Musik zu spielen, die ich liebe, mit Menschen, die ich liebe.“

Das Update kommt ein Jahr, nachdem Zak, der seit 1996 mit The Who auftritt, eingeräumt hatte, über die damalige Situation völlig verwirrt zu sein. Gegenüber ‚The Independent‘ gestand er: „Ich weiß nicht, was zum Teufel passiert.“ Er beschrieb seine Bandkollegen von The Who als „unberechenbarsten, aggressivsten, arrogantesten, aber gleichzeitig wundervollen Menschen, die meine Familie sind“. Die Band habe eine „Sucht nach Reibung“, und ihre vier völlig gegensätzlichen Mitglieder hätten die verrückteste und seltsamste Gruppe geschaffen, die es je gegeben habe.

Von 2004 bis 2008 war Zak außerdem Schlagzeuger bei Oasis. Er bestätigte, mit Noel Gallagher über eine Teilnahme an der Reunion-Tour gesprochen zu haben, konnte sich letztlich aber nicht für den Job verpflichten, weil er bei The Who war. Auf seine Zeit mit Oasis blickt der Sohn von Beatles-Legende Ringo Starr dennoch mit großer Begeisterung zurück. „Es hat einfach verdammt viel Spaß gemacht und war von Anfang bis Ende fantastischer Rock’n’Roll … Ich glaube, wir waren damals die beste Liveband der Welt“, schwärmte er.